Samuel Navalón permanece intubado y en la UVI

El diestro Samuel Navalón, que el pasado domingo sufrió una cornada muy grave en el cuello mientras toreaba en el festival por la dana de Algemesí (Valencia), continúa intubado en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera de Alzira, han informado a EFE fuentes de la cuadrilla de este joven espada, que el próximo 5 de octubre cumple 21 años.

Según las mismas fuentes en la mañana del martes probaron a retirarle el respirador, pero los médicos decidieron después volverle a intubar y así seguirá, al menos, hasta el jueves, que será el plazo en el que, según la evolución, podrá pasar a planta.

Navalón sufrió una cornada con gran boquete que disecó por completo la carótida, destrozando el paquete muscular y fracturando el esternocleidomastoideo, además de afectación vertebral, aunque sin graves daños pues el torero se puso de pie en la enfermería, donde ya fue intubado para ser estabilizado antes de su traslado al hospital.

Fue en el tercio de banderillas al tercer novillo del festival cuando el joven matador de Ayora (Valencia) trataba de poner un par al quiebro. Ya en el suelo Navalón, el novillo lo levantó por el cuello. El torero fue trasladado a la enfermería y la plaza quedó helada desde ese momento.

Julio Norte recibe el alta

Otro de los novilleros gravemente herido en este tramo final de temporada, el joven salmantino Julio Norte, de 17 años, recibió el martes el alta hospitalaria en el hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) donde ha estado ingresado desde el pasado 22 de septiembre.

Han sido ocho días para recuperarse de una grave cornada en la zona perianal que sufrió en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix cuando resultó cogido por un novillo de Victoriano del Río cuando trataba de realizar un quite por tafalleras.

Tras ser estabilizado en la UVI móvil fue derivado al hospital, donde fue intervenido de una cornada que produjo importantes lesiones en la zona perianal, con afectación del esfínter y extensión hacia a vejiga.