El 'talent show' taurino de Juan José Padilla

Es más, adelanta que cuando regrese de México, ya en mayo, tiene cita con los doctores para una nueva intervención que mejore su oído y su equilibrio. " Me retiré sin estar en plenas facultades , no lo hice público porque intenté salvar la temporada hasta el último momento pero ahora sería una imprudencia grande ponerme delante de un toro o una becerra siquiera porque mis facultades no me lo permiten", insiste.

Juan José Padilla se retiró de los ruedos en diciembre desde 2018 como consecuencia de las graves lesiones que padece. Sin embargo, no sólo no se ha retirado del mundo de los toros sino que desde hace un tiempo ejerce como apoderado del novillero pacense Manuel Perera . Desde Badajoz, donde se encuentra estos días tentando con él en casa de Antonio Ferreras y de El Juli , el jerezano explica a este Diario cómo ha sido su reciente designación como director artístico del Centro de Alto Rendimiento Taurino (CART) de México y cómo será el concurso que comenzará el 1 de marzo en este país y del que será el máximo encargado.

"No se puede mezclar la política con el coronavirus"

Juan José Padilla no oculta que desde que se retiró hace poco más de dos años lo ha pasado muy mal por las secuelas de sus lesiones e intervenciones. "Sigo inmerso en esa recuperación y estoy a la espera de una posible nueva intervención cuando regrese de México", señala. Sobre la pandemia, el torero jerezano considera que "es una situación muy triste y dolorosa para todo el mundo" y destaca los valores que de ella surgen tanto a nivel individual como en los hospitales "donde los sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen mucho de héroes, pues están haciendo un trabajo admirable". "Preocupado y triste" por la situación de la hostelería y el comercio, el jerezano no quiere entrar en juicios políticos sobre la pandemia: "Los políticos querrán hacerlo lo mejor posible dentro de estas difíciles circunstancias. El virus está ahí y no lo puede parar un político. Hay que adelantar las vacunas, pero esto no es una cuestión política, no se puede mezclar la política con el coronavirus", asegura.