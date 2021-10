"No es sólo una tarde con seis toros, es la gran tarde de mi temporada"

Tiene prácticamente el cartel de 'No hay billetes' en su mano, una plaza alfombrada a su gusto y una oportunidad de hacer historia en el toreo onubense. Ahora mismo seguramente no se cambia por nadie. Posiblemente pasado mañana...tampoco. A David se le quiere y se le admira. Todas las facilidades cuando hemos querido fotografiarlo subido a La Santa María del Muelle de las Carabelas. Toda la admiración del aficionado que hay dentro de la sala de máquinas de ese restaurante Plus Ultra abriendo su casa de par en par para esta entrevista. David anda feliz. Lo muestra en su gestualidad cuando se ha sentido más pinzoniano que nunca en esa nao inmensa entre maromas y jarcias. Quizás la única tristeza que puede cercarle el pensamiento es haber tenido que dejar fuera a ganaderos amigos que “también hubiesen merecido estar aquí, pero son seis y ya habrá más ocasiones de anunciarme con los que ahora no he podido”. A partir de aquí Miranda en estado puro. El Non Plus Ultra de un torero camino de la cumbre.

–David más que el final parece el comienzo de muchas cosas.

–Es una temporada rara y complicada para toreros en mi situación que habíamos abierto ese camino difícil para estar anunciados en las principales ferias y se lo llevó por delante toda esta situación social que venimos atravesando. Esa cierta normalidad ha llegado dejando ferias muy justitas de festejos donde, repito, toreros en mi situación nos hemos visto fuera de ellas. Quizás todo eso haya influido para que en un momento determinado pensáramos que cada temporada debe tener un argumento y esta cita viene a significar el gran argumento de mi 2021 en los ruedos.

–Sevilla te piensa en 2020, pero te deja fuera en 2021; Madrid te sueña en sus carteles pero tampoco es. ¿Acaso esto no te desespera?

–Es un poco de lo mismo. Todo esto hay que asimilarlo, pensar que hemos estado todos metidos en una situación muy difícil. Sevilla se vino después con las figuras acaparando dos y tres tardes y eso ha dejado por detrás a toreros en mi situación y en Madrid hasta última hora estuvimos pendientes de tirar para adelante pero finalmente nos dijeron que no pero que 2022 tiene un sitio importante para nosotros.

El éxito no es sólo trofeos y paseíllos sino saber como creces en tu oficio cada día y disfrutarlo como torero

–De todo esto que te llega más: ¿mala leche o tristeza?

–Pues ninguna de las dos. La lectura que hago es positiva. Querer el momento en el que se está y disfrutarlo. No se si sólo la vida o también la profesión a mí no me ha puesto las cosas fáciles. El año del percance estuve entero sin torear y fue durísimo. Ahora quizás no se me vea en las ferias, en las plazas, pero yo sigo toreando, y me ilusiono con la corrida de mañana. Culpar o señalar siempre es un error.

–¿Sensaciones que te ha ido dejando la temporada?

–Cortita pero intensa. La tarde de Arévalo fue para mí muy importante; también la de Antequera; Huelva por supuesto. Profesionalmente me han dado mucha moral. Pero esto no sólo debemos enfocarlo desde la perspectiva de los triunfos sino de qué torero se esta forjando dentro de tí. Que regularidad vas consiguiendo en tu toreo, como creces en todas las facetas de la lidia, etc. Eso es al final lo que forja definitivamente a un torero para buscar el éxito. Las ferias llegarán y tú tienes que estar ahí.

–Has nombrado la temporada pero las primeras instantáneas que nos llegan de tí son con dos torazos en Las Azores...

–Tienes razón y te cuento que fue una experiencia muy bonita y profunda torear con ese ambiente. Sí que me traje muy buenas sensaciones de todo aquello y es verdad que me sirvió mucho interiormente como torero.

–Seis toros, Palos, Pinzoniana, final de temporada... Son tantas sensaciones en una tarde que tu visualizas que debe ser ¿como?

–Con ilusión. Estoy viviendo todos los detalles de la preparación como lo que es: algo desconocido para mí. He ido al campo a ver toro por toro, algo que nunca se me ha ocurrido hacer. Lo quiero disfrutar en todos sus detalles. Con el traje, que también le hemos dado una vuelta este año, he dejado mi idea. El ruedo tampoco estaba en óptimas condiciones y lo hemos cuidado mucho... La palabra es cariño.

–Tarde totalmente onubense.

–Tiene su historia porque esto no viene de ahora. Hablando con mi apoderado y estando puesto el cierre perimetral la imposibilidad de contar con factores externos para montar un cartel era difícil. Lo planteamos así al alcalde y le cae bien pero las sucesivas olas de pandemia dejan todo un poco en el olvido. Y es ahora cuando Carmelo Romero recupera aquella propuesta y nos la devuelve en forma de posibilidad de hacerlo. Creo que es una oportunidad bonita de reconocer a ganaderos amigos, que lo han pasado muy mal todo este tiempo sin lidiar, el que estén conmigo ese día. También de cara al espectador lo hemos mirado como un plus porque no es lo mismo encerrarte con seis toros de un mismo hierro que abrir ese abanico de posibilidades y de comportamientos del toro.

–Todo tiene un sentido y seis lidias deben tenerlo mucho más en tu mente.

–Indiscutiblemente que sí. Me paso mucho tiempo pensando en esa tarde. Le das muchas vueltas a ideas en tu cabeza pero todo eso son conceptos que te va a exigir el toro en ese momento y ahí van a surgir espontáneamente. Vienen en las cuadrillas toreros muy validos para lucir cualquier tercio y eso tiene que ayudar necesariamente al espectáculo. Todo esto es por Huelva y desde luego de cariño y trabajo para que todo esté en su sitio no hemos ido escasos. A ver si mañana el argumento apasiona al público.