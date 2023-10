Un periódico británico desaconseja viajar a esta ciudad andaluza si no quieres ser tachado de ordinario

Andalucía siempre ha sido tratada de manera excelente por la prensa internacional. No faltan las listas de las mejores ciudades para visitar, o pueblos escondidos que son verdaderas joyas del patrimonio histórico y cultural de nuestro planeta. Sin embargo, la semana pasada, en diario británico Daily Mail publicaba un artículo con el siguiente titular: “Where NOT to go on holiday if you want to avoid looking tacky: From 'cliché' Paris to 'overpriced' Mykonos and 'brash' Miami, expert reveals the destinations to avoid”

Se lo traducimos: “Dónde NO ir de vacaciones si quieres evitar que te tachen de ordinario: desde la París más cliché hasta una Mykonos sobrepreciada y la ‘chillona’ Miami, expertos revelan los destinos a evitar”. La polémica está servida. Sobre todo, porque hay dos ciudades españolas en la lista… y dos repletas de turistas británicos durante todo el año.

La lista la ha elaborado el ‘experto en cultura popular’ Nick Ede, que actualmente vive en Londres. Según Ede, los lugares de su lista han sido ‘magnificados’ en las redes sociales, y en lugar de parecer exóticos o emocionantes, viajar a estos sitios ‘te harán parecer vulgar y como si estuvieras siguiendo a la multitud’.

Como excusa, asegura que con su lista, no quiere decir que “estos sitios no merezcan la pena ser visitados, pero si quieres estar a la vanguardia, mejor no hablar de ellos en la oficina”. El creador de la lista ha añadido, además, que algunos de los lugares de la lista son frecuentados por ‘británicos borrachos’. Las dos ciudades españolas de la lista son Benidorm y Sevilla.

“Gracias a su popularidad entre los británicos borrachos, Sevilla es una ciudad muy turística, un poco vulgar, y no está fuera de lo común”. Sin embargo, a pesar del varapalo, el ‘experto en cultura popular’ tiene buenas palabras para la ciudad “Aun así, hay algo especial en la ciudad; el estilo de vida, las estrechas callejuelas tipo medina y la cultura de las tapas tienen un atractivo cliché emocional tan fenomenal que la gente acude en masa para tachar sus listas de vacaciones”.

El artículo del Daily Mail recoge unas declaraciones recientes del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que aseguró que la capital hispalense no tiene ningún interés en el turismo de fiesta. Sea de fiesta o no, es indudable que Sevilla es el objeto de deseo de muchísimos turistas en todo el mundo. Las cifras hablan por sí solas.

Durante el primer semestre de 2023, Sevilla batió su propio récord de turistas. Según datos de Sevilla City Office, el número de viajeros aumentó un 6,3 % con respecto a 2019: en total, visitaron Sevilla 1.221.281 personas durante los primeros cinco meses del año. Las pernoctaciones también subieron, en este caso un 4,33 % en relación con 2019.

Sevilla es, no cabe duda, una ciudad maravillosa que merece ser visitada, al menos una vez en la vida. La apuesta por un turismo responsable, en el que el respeto al ciudadano local debe primar por encima del derecho a la diversión, es primordial. Cálida y acogedora, la capital hispalense seguirá recibiendo al turista con los brazos abiertos, ofreciendo a todos los que quieran disfrutar de parajes únicos en el mundo.