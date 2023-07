Nos vamos a Córdoba, pero la de Colombia: un paseo por la Andalucía internacional

La influencia de Andalucía en el resto del mundo la podemos ver claramente en el nombre de las ciudades. ¿Sabías que hay una Sevilla en Colombia o una Granada en Nicaragua?, ¿cómo serán estas ciudades y por qué se llaman igual? Vamos a intentar desentrañar el misterio dándonos por un paseo por esas ciudades que se llaman igual en Andalucía y en el resto del mundo.

Sevilla, (Colombia)

Si Colombia es conocida, entre otras cosas, por el café, la Sevilla colombiana es famosa por ser la ‘Capital Cafetera’ del país. Se encuentra situada en el Valle del Cauca y ofrece unas hermosas vistas de otros municipios de la zona. ¿Por qué se llama Sevilla? Se lo puso Pompilio Ceballos, su primer alcalde, para darle el gusto a su hija Mélida, que se enamoró de una compañía de bailaores y cantaores sevillanos. Podemos seguir rastreando el nombre de Sevilla en el estado de Ohio, en el de Florida o incluso en Jamaica.

Córdoba, (Colombia)

Seguimos en Colombia y nos vamos ahora a uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia. Es una zona del Caribe y su nombre tiene origen en el General José María Córdova, militar que participó en la Guerra de Independencia de Colombia, Perú y Bolivia. Así que no, en esta ocasión, no tiene nada que ver con nuestra ciudad andaluza. También hay otras Córdobas en Filipinas (aunque se escriba Córdova), en Argentina y en México.

Almería, (Nebraska)

Un caso curioso: la Almería de Nebraska es un, según Wikipedia, núcleo de población sin entidad administrativa, pero que pertenece al Condado de Loup. En resumidas cuentas: se trata de una pedanía. Simplemente, la compone un conjunto de casas en la carretera 91 de Nebraska, y tiene una oficina de correos y un cementerio. Y, al parecer, no tiene nada que ver con nuestra Almería: fue así bautizada por la mujer de Wess Strohl, el fundador de la comunidad, llamada Almería Strohl. Si siempre has querido llamar a tu hija Almería, ya no tienes excusa.

Jaén (Filipinas)

En la isla de Luzón, en Filipinas, se encuentra el municipio de Jaén. Solo hay otras dos Jaén en el mundo: una la podemos encontrar en Cajamarca, Perú, y la otra, la que ya todos conocemos en nuestra Comunidad Autónoma. Como curiosidad, decir que Jaén limita al noroeste con Zaragoza. Cuidado con poner esto en un examen.

Málaga (Papúa Nueva Guinea)

En total, hay 19 ciudades fuera de España que se llaman Málaga: países tan dispares como Noruega, Papúa Nueva Guinea o Sudán cuenta con una. Málaga es una pequeña villa situada en la capital de la Provincia de Madang, situada en la costa norte del país.

Jerez, (México)

Jerez de la Frontera solo hay una, pero Jerez también está en México. Se trata de uno de los 58 municipios que forman el estado de Zacatecas y sus primeros pobladores procedían, efectivamente, de Jerez de la Frontera, Cádiz.