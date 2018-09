El Best Costa Ballena se estrena con éxito en su vertiente más chipionera

A pesar de la lenta capacidad de reacción mostrada durante años por parte de la administración local chipionera, el director del Best Costa Ballena se mostró muy agradecido tanto al actual equipo de Gobierno de Chipiona, con Isabel Jurado (PP) al frente, como al anterior, con Antonio Peña (PP) en la Alcaldía. "Si no cuentas con el apoyo municipal es muy difícil que un proyecto de esta envergadura salga adelante. Nos han ayudado mucho y siguen haciéndolo".

La filosofía de este tipo de centros pasa por dotar el establecimiento de una oferta lúdica y de unas instalaciones que hagan posible "que el cliente, si no lo desea, no tenga necesidad de salir del hote l". La cercanía de la playa de la Ballena , a la que se puede acceder directamente desde el hotel, hacen esto posible.

A este respecto, el nuevo edificio del Best Costa Ballena cuenta ya a su izquierda y a su derecha con zonas de terreno reservadas para la llegada en fechas próximas de nuevas compañías hoteleras que han visto allanado el camino con la apertura del Best. De estos dos espacios, de momento, sólo se conoce que será la empresa Infinity Costa la que tiene planes de abrir allí un hotel y una zona de apartamentos de alto nivel.

Tres años han pasado desde ese mes de mayo de 2015 en el que Diario de Cádiz informaba de que el Ayuntamiento de Chipiona daba luz verde al convenio para la construcción de un hotel de cuatro estrellas de la cadena Best Hotels en Costa Ballena sobre suelo chipionero. Desde entonces han pasado tres largos años hasta que el pasado mes de junio , el nuevo establecimiento de la cadena Best Hotel quedaba abierto al público.

Víctor Alonso, director del Best Costa Ballena: "Nuestra idea es hacer el año que viene una temporada lo más larga posible"

Un establecimiento hotelero como el nuevo Best Costa Ballena nace con instalaciones y con aspiraciones de luchar contra la estacionalidad. “Pero para no cerrar durante el invierno siempre tenemos que tener garantizada una ocupación mínima”, reitera el director del Best Costa Ballena, el nuevo hotel abierto hace ahora dos meses en la zona chipionera de la famosa urbanización de Costa Ballena.

Este año, en concreto, el Best Costa Ballena tiene programado su cierre temporal para primeros de noviembre y su reapertura durante la próxima primavera una vez que retorne el buen tiempo a la provincia. “No hay que olvidar que, como en toda gran obra, nos quedan aún algunos remates y queremos seguir adelante para acabar pronto con ellos, de manera que podamos hacer el año que viene una temporada lo más larga posible”, remata Víctor Alonso.

El director de este nuevo hotel resalta igualmente las altas exigencias medioambientales con las que ha nacido este nuevo hotel, “algo que redundará, sin duda, en una mejor aceptación por parte de la clientela presente y futura”.