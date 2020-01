El programa Alumni de la Universidad de Sevilla suma más de 500 inscritos en una semana

En menos de quince días desde su puesta en marcha ya son más de 500 los inscritos al programa Alumni de la Universidad de Sevilla.

Alumni de la Universidad de Sevilla supone la creación de una asociación de antiguos alumnos de la US que nace para posibilitar el mantenimiento de una relación continuada entre la US y todos sus egresados, al tiempo que sirve como mecanismo de conexión entre la institución y la sociedad. La iniciativa se basa en la creencia de que los egresados son la mejor carta de presentación de la US.

El objetivo de Alumni es ofrecerles un amplio abanico de servicios y de redes de contactos que les acompañe y facilite en el desarrollo de su futura vida personal y profesional.

Desde doctores a profesionales destacados en su sector, pasando por estudiantes que recién terminan sus estudios universitarios. Entre los primeros miembros destacan personalidades como Alfonso Guerra, presidente de honor de Alumni, la doctora en lingüística computacional, Pilar Manchón, el conocido presentador Roberto Leal o el cirujano Salvador Morales, entre otros.

Como en la propia Universidad de Sevilla, entre los miembros que ya forman parte de Alumni se observa una gran diversidad y heterogeneidad, tanto en edad como en perfil formativo y profesional, así como en sus países de origen.

Alumni cuenta con la Obra Social La Caixa como entidad colaboradora principal. Otras entidades colaboradoras son la Fundación Cajasol, Coca Cola y el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Además, la Fundación Konecta y Fundación RES (espacio de resiliencia creativa) figuran como empresas participantes en el proyecto.

El político Alfonso Guerra ha sido nombrado presidente de honor de Alumni. Además, diversas personalidades del sector empresarial, la política, la cultura o los medios de comunicación, entre otros, han prestado su apoyo al proyecto.

La iniciativa Alumni plasma una de las líneas de actuación propuestas en el Plan Estratégico de la US (2018-2025)