Nace la Red Estratégica en Matemáticas para impulsar la investigación nacional

La Red Estratégica en Matemáticas (REM) es una macroestructura que nace para potenciar la investigación en matemáticas y además se centrará en las relaciones de la disciplina con la industria y con la sociedad en general. Está dirigida por el profesor de la US y director del Instituto de Matemáticas de la US (IMUS), Tomás Chacón, y forman parte de ella, junto al IMUS, la Barcelona Graduate School of Mathematics (BSGMath), el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), la Red de Institutos Universitarios de Matemáticas (RedIUM), la Red Española Matemática-Industria (Math-in) y los Centros Públicos Españoles de Educación Superior.

La REM está financiada por el Ministerio de Economía y Empresa y cuenta con un presupuesto de 120 000€ para dos años, que destinará principalmente a cuantificar el impacto de la matemática en la economía y en la contribución científica española. “Esta ciencia desempeña un papel crucial en el avance tecnológico y en la mejora de las condiciones de vida”, asegura el profesor de la US Tomás Chacón.

Esta Red dará a conocer sus principales resultados durante este curso 2018-2019. Entre ellos estará la publicación en febrero de 2019 de dos macroestudios sobre el alcance de la investigación en matemáticas en España. Concretamente, el primer informe cuantificará el impacto científico de la investigación matemática en España durante la última década. El segundo, elaborado por la empresa AFI (Analistas Financieros Internacionales), tratará sobre el impacto en la economía y en el empleo de la transferencia de las matemáticas.

En varios países de Europa como Francia, Reino Unido y Países Bajos ya se han realizado estudios de este tipo que señalan el significativo efecto de las matemáticas en empleo y valor añadido, con contribuciones en el PIB entre un 10 y un 15%. En unos meses la REM ofrecerá los datos relativos al PIB español. “Es muy plausible que la implantación de la tecnología matemática en el sector productivo español produzca un aumento del PIB, hasta llegar a valores semejantes a los alcanzados en estos países”, resalta Peregrina Quintela, presidenta de la red Math-in y miembro del Comité de Dirección de REM. “Las matemáticas ayudan a las empresas de forma muy relevante en la toma de decisiones, mejora de procesos productivos y optimización de sus recursos”, afirma.

De este modo, la Red Estratégica en Matemáticas pretende mejorar el posicionamiento estratégico de las matemáticas en España. Para ello, fomentará la colaboración entre los centros que conforman la Red; la optimización de los resultados y recursos ya disponibles; la divulgación, como vía para mejorar la percepción social de la ciencia; y la internacionalización de la matemática española.

Transformar las matemáticas en un bien social

Además de la elaboración de los informes, la Red Estratégica en Matemáticas organizará varios eventos para fomentar la colaboración público-privada entre científicos e industria, identificar tecnologías matemáticas emergentes y detectar nuevas demandas por parte de la empresa. Uno de ellos son los llamados Study Groups with Industry, organizados en colaboración con la red Math-In.

Otro de los formatos propuestos por la red son las Modelling Weeks. En estas reuniones, grupos de estudiantes de máster o doctorado, en colaboración con matemáticos más sénior, pasarán una semana trabajando en proyectos basados en problemas industriales. En 2019 Madrid y Sevilla acogerán varios encuentros nacionales de este tipo. Además, se organizarán talleres sobre transferencia de tecnología matemática dentro de diferentes congresos, principalmente en los impulsados por las sociedades científicas matemáticas.

Asimismo, para potenciar la internacionalización de la matemática española en el mundo, la REM apoyará las propuestas de proyectos europeos para la investigación dentro del programa H2020, a través de la organización de una jornada de encuentro entre investigadores y responsables de estos programas en el ámbito de las matemáticas de distintos centros de investigación, aún por anunciar. También dará soporte a eventos internacionales de investigación, formación y transferencia matemática, especialmente al International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM2019).

Otro de los propósitos de la REM es mejorar la percepción de esta ciencia en la sociedad, por lo que cuenta con un Comité de Divulgación para difundir la actividad y los resultados de la investigación matemática en España. “La matemática es un bien cultural que debe ser compartido con todos los ciudadanos”, declara David Martín de Diego, investigador del ICMAT y miembro del Comité Directivo de la REM. Las noticias más relevantes ya se pueden leer en la página web de la REM, así como en su cuenta de Twitter: @REMatematicas.