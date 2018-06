La US comienza a divulgar sus estudios en The Conversation

La Universidad de Sevilla ha comenzado a colaborar con The Conversation, una plataforma de divulgación, análisis, investigación y noticias que este 25 de junio ha lanzado su versión en español. Esta nueva edición se une a las otras ocho de las que ya dispone la cabecera, cuyo rasgo principal es que todos sus textos están redactados por investigadores vinculados con universidades y centros de investigación. Actualmente, The Conversation publica artículos de casi 60.000 expertos pertenecientes a más de 2.100 instituciones académicas e investigadoras de todo el mundo.

Los impulsores de esta plataforma se marcan como principal objetivo “colaborar en la mejora cualitativa de la conversación ciudadana en nuestro país”. Para ello, pretenden divulgar el conocimiento que emana de los centros superiores de enseñanza e investigación hacia la sociedad, creando una gran red mundial de divulgación del conocimiento.

Y es para ello para lo que demandan la colaboración del personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla. The Conversation-España cuenta con siete grandes áreas informativas: Cultura; Economía y negocios; Educación; Medio Ambiente y Energía; Salud y Medicina; Política y Sociedad; y Ciencia y Tecnología.ç

Pueden escribir en The Conversation todos aquellos docentes universitarios, investigadores y postdoctorados que lo deseen. El requisito indispensable es estar vinculado a una universidad o centro de investigación reconocido oficialmente, en este caso la Universidad de Sevilla. Los autores están legitimados para escribir sobre asuntos relacionados con su campo de especialización, ya que están avalados por sus titulaciones, sus publicaciones científicas, su experiencia académica y por la institución a la que pertenecen. Los interesados en difundir sus textos a través de The Conversation pueden hacerlo a través del perfil de la Universidad de Sevilla en la plataforma.

Los contenidos publicados en The Conversation–España son artículos de análisis, divulgativos o explicativos, en formato texto, enriquecidos en ocasiones con imágenes y enlaces externos, gráficos y esquemas que complementen el contenido. La extensión habitual de los artículos publicados actualmente en las diversas ediciones de The Conversation es de mil palabras, aunque no se excluye la posibilidad de publicar textos más extensos o series de artículos sobre un mismo tema. Por su carácter divulgativo, los artículos están escritos en un lenguaje accesible para el gran público y sometidos a licencias libres que permiten una amplia difusión a través de otros medios de comunicación.