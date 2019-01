Los centros de día, una alternativa a la retirada de los menores del hogar

Los centros de día o unidades de día para menores son instituciones en las que se atiende (fuera del horario escolar) a niños en situación de vulnerabilidad y/o riesgo cuyas necesidades no se están cubriendo adecuadamente en su hogar por diversas razones.

Los niños acuden a estos centros una vez que salen del colegio o desde por la mañana en período de vacaciones. Allí comen, hacen sus deberes y participan en diversas actividades lúdicas. Son atendidos por profesionales que ponen en marcha intervenciones de promoción del desarrollo infantil.

Un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla ha analizado estas Unidades de día como una medida novedosa y alternativa a la retirada de los menores del hogar que, hasta ahora, era la única medida de protección infantil que tradicionalmente se aplicaba en los casos de riesgo.

"Se trata de una medida de preservación familiar, es decir, se trata de mantener a los menores con sus familias de origen, pero complementando la atención y estimulación que necesitan en estos centros de atención diurna", afirma la profesora de la Universidad de Sevilla Mª Victoria Hidalgo.

Continúa alegando que "con ello se consigue que el desarrollo de los menores en riesgo mejore, ya que en parte se 'suple' la atención y estimulación que necesitan y no están recibiendo, mientras que se trabaja con sus progenitores para que mejoren sus competencias como padres y madres y sean capaces de atenderles adecuadamente”.

En estas unidades de día se atiende fundamentalmente a menores desde los 3 hasta los 12-13 años.

Para demostrar la efectividad de este recurso, los investigadores evaluaron a todos los menores cuando ingresaban en la unidad (pretest) y cuando salían (postest) y comprobaron cómo mejoraba su desarrollo en comparación con un grupo control compuesto por menores en la misma situación de riesgo pero que no participaban en este recurso.

El estudio ha contado con la colaboración de los menores que son atendidos en las cinco Unidades de Día que dependen del Ayuntamiento de Sevilla en la actualidad.

Los expertos defienden que "es necesario que las administraciones públicas apuesten por mantener recursos que hayan demostrado científicamente que son eficaces para ayudar a las familias en situación de riesgo. Las investigaciones rigurosas de evaluación de eficacia de las intervenciones psicosociales son poco habituales pero muy necesarias para asegurar que los recursos se invierten en actuaciones que realmente son beneficiosas para las personas".

Referencia bibliográfica

The effectiveness of a child day-care program in child welfare services. Victoria Hidalgo, Lucía Jiménez, Víctor Grimaldi, Lara Ayala-Nunes, Isabel López-Verdugo. Publicado en Children and Youth Services Review Volume 89, June 2018, Pages 145-151

An analysis of different resources and programmes supporting at-risk families in Spain. Victoria Hidalgo, Javier Pérez-Padilla, José Sánchez, Lara Ayala-Nunes, Jesús Maya, Víctor Grimaldi. Publicado en Journal Early Child Development and Care 30 Jun 2018.