Así es 'Alan Wake Remastered'

El desarrollador finlandés Remedy Entertainment en asociación con Epic Games Publishing, han confirmado que actualmente se encuentran trabajando en Alan Wake Remastered, una renovación del título de acción que traerá de vuelta la inquietante aventura lanzada originalmente en 2010 para Xbox 360, pero esta vez con una revisión completamente remasterizada y funciones avanzadas.

El anuncio lo realizó el conocido escritor y director creativo de Remedy, Sam Lake, y entre líneas, habla sobre la importancia del juego desde su lanzamiento original y de cuánto impactó en la vida de muchas de las personas que lo jugaron. "Estrenar esta versión remasterizada es una oportunidad para que la nueva generación de jugadores descubra la historia y los fans tengan la ocasión de acceder a una nueva experiencia con gráficos y características mejoradas", explica el popular creativo.

Alan Wake se podría catalogar dentro del género de acción con elementos de thriller en tercera persona y cuenta la historia de un escritor que se embarca en la búsqueda desesperada de Alice, su esposa desaparecida. Tras su misteriosa desaparición en la ciudad de Bright Falls, ubicada en el Pacífico Noroeste, comienza a descubrir páginas de una historia de terror supuestamente creada por él, que no recuerda haber escrito.

"El juego original se lanzó para Xbox 360, y unos años más tarde, para PC. Estamos emocionados de llevar la versión remasterizada a una nueva generación de plataformas. Será la experiencia original de la que te has enamorado durante tantos años. No queríamos cambiar eso. Pero las imágenes circundantes, incluido el modelo de personaje y las cinemáticas se han actualizado y mejorado", apuntaba Lake. Además del título original, el volumen recoge las expansiones The Signal y The Writer, gráficos 4K y comentarios exclusivos del propio director creativo.

La última producción de la serie nos lleva hasta la expansión independiente Alan Wake's American Nightmare que se lanzó en 2012. Desde entonces muchos de sus seguidores han estado pidiendo el desarrollo de Alan Wake 2, pero la franquicia no ha recibido ningún lanzamiento desde entonces. Un buen número de ventas de la versión remasterizada podrían producir que la compañía se lance a trabajar en la esperada secuela.

Se espera que la versión remasterizada de Alan Wake aterrice a finales de este año en Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Epic Games Store.