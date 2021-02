Amazon invierte 500 millones al año en una desastrosa división de videojuegos

Amazon todavía tiene que tomarse en serio su división de videojuegos, pero parece que la compañía está invirtiendo fuerte en el segmento. Según fuentes de Bloomberg, el gigante internacional emplea alrededor de 500 millones de dólares anuales en Amazon Game Studios. Esta cifra se destina tan sólo a desarrollo de juegos. Es decir, quinientos millones de dólares de inversión que no afectan a la plataforma de vídeo Twitch o el servicio de streaming Amazon Luna.

Amazon Game Studios es la principal apuesta de la empresa de Jeff Bezos para ganarse un espacio en el mercado del entretenimiento interactivo. El productor ya ha contratado a varios veteranos de la industria, incluidos nombres importantes en la creación y desarrollo de títulos como Portal y Far Cry 2, pero los resultados no terminan de llegar.

No obstante, y con nivel de estas inversiones la división de juegos de Amazon aún no ha logrado establecer ni un sólo proyecto con éxito, a pesar de los intentos. El juego en línea Breakaway ha terminado cancelado e incluso se atrevieron a lanzar Crucible el año pasado, pero todo salió mal. Su próxima gran apuesta es el MMORPG New World, que ya se ha retrasado varias veces durante el año pasado. El proyecto actualmente no tiene fecha de lanzamiento fijada, pero la compañía promete que llegará en el segundo trimestre de 2021.

La gran cantidad de fracasos y contratiempos relacionados con los proyectos de Amazon Studios estarían relacionados con problemas internos. Según detallan sus empleados, los desarrolladores no son capaces de sacar el rendimiento necesario al motor Lumbeyard. Además, desde el propio entorno laboral se denuncia que la empresa no cuenta con políticas de incentivos y se impone una cultura laboral nociva. Todo esto sería reflejo de la gestión liderada por Mike Frazzini, un ejecutivo sin ninguna experiencia en la industria que jamás se había visto envuelto en la producción o desarrollo de un videojuego.