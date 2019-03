'American Fugitive', acción de mundo abierto a ritmo de los 80

Fallen Tree Games y Curve Digital han dado a conocer American Fugitive, el nuevo proyecto del estudio británico para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. El juego se presenta a modo de versión moderna de los clásicos del género de acción sobre mundo abierto, para un solo jugador y con vista cenital. Los eventos narrados en el juego se desarrollan en el condado de Redrock, una ciudad estadounidense que alberga una densa maleza criminal. Nuestro alter ego es Will Riley, que según la descripción del juego "no es un ángel, pero tampoco un asesino".

Riley será acusado injustamente del brutal asesinato de su padre y, por lo tanto, encarcelado. En busca de venganza, nuestro protagonista se centrará en el objetivo de encontrar al verdadero culpable de la tragedia, mezclándose con la gente corriente y tratando de evitar ser arrestado por la policía mientras traba relación con criminales. La historia se desarrolla en un entorno que simula la estética a los años ochenta. De hecho, sus desarrollares lo presentan como "una carta de amor a las películas y los juegos clásicos de tiempos pasados".

Fallen Tree Games y Curve Digital aún no han revelado un periodo de publicación específico de lanzamiento, sin embargo, se espera una vez pasado el próximo verano.