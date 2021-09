Análisis 'Hot Wheels Unleashed'

La infancia, ese lugar maravilloso en el que cualquier idea es posible con un poco de imaginación. Los que crecieron en las décadas de los 80 y 90 recordarán, entre otros símbolos de la época, unos cochecitos de juguete que podían encontrarse en cualquier hogar, aunque sólo fueran un par de modelos. Los más aventajados tenían pistas y estructuras locas con las que disfrutar, pero eso nunca fue un imprescindible: los coches, como la imaginación de nuestro niño interior, eran capaces de surcar cualquier superficie y obstáculo -casi- sin romperse.

Esta nostálgica introducción, confesamos, es toda una declaración de intenciones después de haber disfrutado de Hot Wheels Unleashed, un videojuego de carreras que traslada lo vivido en el párrafo anterior al mundo digital. Coches pequeños y rápidos, pistas locas, creatividad a la hora de crear giros y loops imposibles, competición, velocidad, todos estos ingredientes se dan la mano en una obra que promete convertirse en uno de los grandes en terreno online. Escoge tu coche y pisa el acelerador a fondo… Frenar no es una opción.

Del juguete al videojuego

El estudio ha querido transmitir la misma sensación de cuando éramos niños al mundo digital, y en gran medida lo han logrado gracias a un sistema de juego rápido y sin demasiadas complicaciones pero que al mismo tiempo invita a superar marcas, tanto para mejorar tiempos, como, sobre todo, a la hora de competir en línea.Comenzaremos nuestra andadura con varios vehículos, cada uno con aspectos determinados como velocidad, aceleración, frenos y manejo, así como el nivel de turbo. A medida que vayamos ganando carreras iremos desbloqueando otros modelos. Son más de 60 los coches que podremos desbloquear con las monedas de juego, algunos míticos de toda la vida y otros patrocinados para la ocasión. El mítico camión de la basura, coches más deportivos, otros inspirados en dinosaurios e incluso coches perritos-calientes se dan la mano con vehículos licenciados de Fiat, Mini, Ford y Audi; así como otros fantásticos -a nuestro gusto, los mejores- como el DeLorean de Regreso al Futuro, el Coche Fantástico o la camioneta de las Tortugas Ninja. Al mismo tiempo, el juego nos invita a personalizarlos con diferentes colores, marcas y detalles, todo un lujo para que, cuando nos adentremos en terreno online, tengamos esa insignia diferencial con la que distinguirnos del resto. Podremos rediseñarlos desde cero o aplicar patrones y colores disponibles, y después compartirlos con la comunidad o bajarnos los que más nos gusten.Lo mismo ocurre con las pistas. Tendremos, por una parte, seis entornos en los que comenzar a colocar piezas para construir nuestras propias pistas. Un garaje, un skatepark, un aula universitaria, un sótano, una pista e incluso una zona en el aire repleta de nubes y rascacielos. A partir del encuadre, seremos nosotros los encargados de diseñar cada giro, cada salto y cada potenciador de la pista, pudiendo compartirlas y crearlas para darle al juego una vida infinita a través de la comunidad.Y es que en esto se basa un poco Hot Wheels Unleashed, recordando al mítico y fantástico TrackMania. El videojuego cuenta con vehículos y pistas predefinidas e inspiradas donde hacer el drift para derrapar y ganar turbo, jugar con la gravedad y buscar los saltos imposibles en todo momento, pero, en realidad, el mayor grueso de la obra y sus mecánicas de construcción provienen, directamente, de la comunidad, algo que los más creativos y aquellos quienes busquen destacar agradecerán enormemente.

Material infinito de cara al 'online'

Nos ha gustado mucho como el estudio ha trasladado la esencia del juguete al videojuego, con un título de carreras divertido, rápido y frenético; pero mucho más su vertiente creadora. Crear las pistas es fácil e intuitivo, comenzando por el esqueleto para después ir colocando potenciadores y detalles, algunos de éstos que afectan directamente a la pista -como una araña que ralentiza a los coches-. Probamos nuestra creación con el coche y, si nos convence, la subimos y a compartirla.Si estamos del otro lado, es decir, si nos aburre eso de crear, siempre podremos buscar pistas, probarlas y descargarlas para jugarlas tanto en modo local a pantalla partida con otro jugador o por internet -hasta un máximo de 12 competidores-. En este sentido, se agradece que aporten la pantalla partida para los jugadores locales, con modos de juego lo suficientemente entretenidos como para mantenernos una buena tarde delante del televisor. De nuevo, en el modo en línea, es donde estará la verdadera competición. A partir de aquí, Milestone tiene una completa hoja de ruta para dotar a Hot Wheels Unleashed de contenido adicional, más allá, por supuesto, del generado por la comunidad. Se ha anunciado, hasta la fecha, material procedente de Street Fighter, Superman, Masters of the Universe, Batman, así como un pase de temporada que incluirá vehículos, módulos de construcción e ítems de personalización. También llegarán expansiones, incluyendo entornos, vehículos y más material para el modo creativo; así como temporadas de competición, manteniendo así la comunidad al quite de lo que está ocurriendo.

Una sorpresa más que digna

Nuestras impresiones con Hot Wheels Unleashed no podrían ser mejores. Es cierto que por el momento hay pocos circuitos y la comunidad todavía está, como se dice, en pañales, nosotros ya hemos hecho alguna creación y disfrutado tanto en el modo local como en línea, y los piques son enfermizamente adictivos. Sólo queda esperar que la comunidad vaya creciendo porque Milestone, como estudio, ha logrado transmitir perfectamente la sensación de estar delante de unos juguetes divertidísimos donde todo puede ocurrir. Todo un lujo para los amantes de la competición y de las carreras alejadas de la simulación: aquí lo que priva es la diversión directa, y no queremos más.