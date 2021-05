Análisis 'MotoGP 2'

La ficha Título: MotoGP 21. Género: Velocidad. Fecha de Lanzamiento: 22/04/2021. Plataforma: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5. Desarrolladora: Milestone. Multijugador: Sí. Idioma: Castellano. Voz: Castellano. PEGI: +3

Puedes encontrar videojuegos de carreras a patadas, pero tan solo un reducido grupo de ellos están explícitamente dedicados a las motos, y el desarrollador Milestone es algo así como el maestro de la simulación en esto del deporte sobre dos ruedas.

Durante más de diez años, la factoría de software italiana ha monopolizado, prácticamente, el subgénero de las carreras de motos. Ya sea Monster Racing Supercross, RIDE o MXGP, casi todos los títulos con nombres importantes en este segmento se lanzan bajo su sello. En esta ocasión, se trata de la última temporada de su franquicia estrella: MotoGP 21. Nos hemos subido al sillín, sudando a mares en sus numerosas curvas cerradas y después de tantos ajustes como paradas en boxes, podemos emprender viaje al mundo virtual de estas salvajes bestias de dos ruedas.

Antes de subir a la moto

Lo indica su propio nombre: MotoGP es la franquicia de videojuegos con licencia oficial para replicar las competiciones del mismo nombre. Es el torneo con más reputación que existe, considerado la cúspide de la velocidad sobre dos ruedas. Las entregas se lanzan anualmente y cada temporada ofrece equipos, motos, pilotos y pistas actualizadas como reflejo directo de los cambios en su contraparte de la vida real. Sin embargo, a diferencia de otros productos de Milestone, MotoGP 21 no es indulgente. La curva de aprendizaje es más elevada que en otros juegos y esto se debe a que, como simulador, la mecánica de conducción es diferente a cualquier otra. Pero esto lo veremos algo más adelante.

MotoGP 21 también aprovecha hasta el tuétano la licencia de esta temporada. Eso significa que nos esperan los pilotos, equipos y pistas oficiales de la temporada 2021 sobre una base que entrega todas las ramas de esta liga de carreras de la FIM. Se pueden elegir los equipos, motos y pilotos de MotoGP, Moto2, Moto3, MotoGP Rookies y MotoE. A esto se suman más de 40 combinaciones históricas que se remontan a las motos de 500 cc de dos tiempos de la década de 1990.

Modos de juego

Para arrancar motores puedes competir en varios modos individuales como Campeonato, Gran Premio, Contrarreloj o prestar atención a un nuevo tutorial en dos partes que nos servirá para ir acostumbrándonos al juego. Además de un modo multijugador con la mirada puesta en los eSports, lo más interesante en cuanto a opciones de juego es el modo Carrera, que hace unos años supuso un incentivo para la franquicia gracias a la profundidad que ofrecía. Su núcleo se traslada a la nueva entrega con algunas modificaciones que mejoran el resultado hasta llegar a equipararse con la licencia equivalente sobre cuatro ruedas.

Para comenzar nuestra aventura se debe elegir entre MotoGP, Moto2 o Moto3. Emprender el camino en la primera permite al jugador unirse a un equipo establecido o bien formar uno propio. Como máximo responsable, el primer paso será elegir un Gestor Personal, un Ingeniero Jefe y un Analista de Datos. El primero se encarga de proporcionar nuevos contratos y oportunidades de patrocinio a medida que se ocupa de la estabilidad financiera del equipo. El segundo trabaja en los Puntos de Investigación, que se obtienen durante las sesiones de Entrenamientos Libres. El Analista de Datos se encargará de mantener a todos los departamentos trabajando de manera conjunta.

También se suman algunos aspectos que ayudan a impulsar el modo Carrera. Ahora, además de mejorar la Aerodinámica, el Chasis, Potencia del Motor, el Freno, Control de Tracción, Mapa de Potencia y el Anticaballitos, también se puede gestionar una Escudería Junior en las categorías inferiores. El equipo necesitará tener algo de éxito deportivo y financiero antes de beneficiarse de la posibilidad de crear un conjunto de Moto2 o Moto3, con dos pilotos y gestión de I + D independiente para construir un grupo que se puede personalizar completamente en varias categorías, por ejemplo, Casco, Mono, Librea, Pegatinas y Dorsal de carrera.

La mejor versión de ANNA

Milestone ha demostrado ser muy eficiente en sus esfuerzos por mejorar la IA del juego. La Inteligencia Artificial neuronal conocida como ANNA utiliza telemetría para calcular correctamente el ritmo de los pilotos en la pista y aplicar algunos de sus recursos para ampliar el realismo del juego. Si bien, la característica no se ha mostrado impecable desde un inicio, no ha dejado de mejorar y actualmente es capaz de mantener un alto nivel en las competiciones. Si nos referimos a novedades tampoco podemos dejar pasar la opción de recuperar la moto tras un accidente. El jugador, literalmente, debe levantarse y hacerse con ella para reintegrarse en la carrera, aunque siempre puedes reaparecer del modo tradicional. Tan solo es una opción y además supone una desventaja por el tiempo extra que emplea, pero no deja de ser un elemento excelente. MotoGP 21 también presenta la nueva Penalización por Vuelta Larga para coincidir con la nueva reglamentación, aunque esta característica igualmente se puede desactivar.

Los fines de semana son, por supuesto, el núcleo central de la competición. ¿Quieres participar en un Gran Premio tan solo para la carrera? ¡No hay problema! ¿Quieres realizar entrenamientos libres, clasificación y carreras? ¡Nada más fácil! También puedes establecer la duración y así calibrar sesiones adecuadas al tiempo que cada jugador aprecie necesario. Y así, se repite el procedimiento hasta el final de la temporada.

¡Mantén la trazada!

Cualquiera que haya jugado una temporada de MotoGP o realizado paradas en los boxes de Fórmula 1, coincidirá en el mayor grado de dificultad de ambas licencias oficiales. Con algo de experiencia en pista es posible encontrar la combinación adecuada con facilidad, aunque al menos, al principio, es recomendable activar los asistentes de pilotaje, que ayudan al piloto con recursos como el sistema de frenado automático o la estela sobreimpresionada del trazado óptimo.

Este año también se incluye la función de rebobinado, cuya magia permite que los errores de pilotaje se olviden antes de encarar la próxima curva. Puedes probar a comenzar con el simulador sin ayudas, aunque rápidamente te darás cuenta que no podrás sobrevivir a la inteligencia artificial, y a esto añade, que Milestone ha integrado un sistema de control para la temperatura de los frenos que aporta aún más realismo, ya que se hace necesario mantener los valores óptimos en cada circunstancia.En relación al aspecto técnico, la potencia de PlayStation 5 y Xbox Series S/X permite a MotoGP 21 ofrecer la mejor experiencia de carreras que ha publicado la serie, e incluso la más destacable desde que se lanzaron las nuevas consolas, donde las pistas, motos y pilotos también se benefician de las grandes posibilidades del nuevo hardware a un dinámico 4K a 60 fps.

En la consola de Sony, las sensaciones que produce el controlador DualSense supone todo un extra. Tan sólo los gatillos adaptativos cambian por completo el modo de afrontar el juego. La presión del freno está ligada al gatillo izquierdo y puede variar la presión según la temperatura y velocidad. Pero lo más impresionante es la función del acelerador (está asignado al gatillo correcto). Incluso rozarse o colisionar con otros pilotos crea las sensaciones adecuadas en el jugador.

Conclusiones

Milestone ofrece un marco funcional de mucho nivel y una gran jugabilidad, que se ha refinado y mejorado en gran medida los últimos años. Es un claro paso adelante con respecto al año pasado, realiza un buen uso del nuevo hardware, al tiempo que amplía el alcance de la experiencia de juego, especialmente para aquellos centrados en los detalles. En general, MotoGP 21 presenta la mejor experiencia de competición sobre motocicletas. Por lo tanto, es una opción inmejorable tanto para los principiantes, que deberán acostumbrarse a la curva de aprendizaje, como para los seguidores de la franquicia, que esta temporada pueden apuntarse un buen número de novedades que justifican su compra.