Análisis 'NBA 2K22'

Como cada año, los seguidores del baloncesto tienen una cita ineludible con la serie NBA 2K, una franquicia que lleva más de dos décadas trasladando su visión del deporte al reino poligonal y que, este año, ha decidido dar un salto cualitativo en lo que a simulación y realismo se refiere. Hablamos de NBA 2K22, la nueva iteración de la serie que, en sus versiones para las domésticas de nueva generación, nos ha dejado un sabor de boca excelente, ofreciendo más y mejor contenido con una espectacularidad audiovisual que nos hace dudar si estamos ante un videojuego o viendo un partido de temporada a las tantas de la madrugada. ¿Preparados para volver a la cancha? Un breve calentamiento y comenzamos.

Buscando la cuadratura del círculo

Dicen las malas lenguas que si algo funciona es mejor no tocarlo, y, en esta ocasión, la dicha se mantiene. NBA 2K22, en esencia, mejora todo lo visto en comparación con su predecesor, aunque cambia algunos detalles a priori insignificantes pero que, como veremos, hacen que se transforme por completo la experiencia de juego.Ahora los partidos de baloncesto tienen un ritmo un poquito más lento, primando tanto el juego defensivo como las jugadas maestras a la hora de entrar en el área contraria. Estamos, pues, delante de un título que agradecerán y mucho aquellos quienes busquen un control total del esférico, acercándose más al concepto de simulación que a las pachangas arcade. Esto, en esencia, no supone ningún problema, pero sí que hemos notado que el juego requiere un poco más de dedicación a la hora de sacarle el jugo, lo que se traduce, al final, en una gratificación brutal cuando una jugada nos sale como la habíamos pensado en nuestra cabeza. Se acabaron los alley-oops gratuitos y las penetraciones en el área imposibles: ahora hay que planificar cada jugada como si fuera única, lo que otorga al videojuego de un aura mucho más trabajada y traslada a la perfección la intensidad de los partidos profesionales.El sistema de tiros, los tapones, dribblings y demás parafernalias fantásticas del deporte se han rehecho desde cero manteniendo su estructura, lo que implica que tendremos que adaptarnos, sobre todo en los primeros encuentros si venimos directamente del predecesor, para volver a cogerle el truco al asunto. El resultado final, de nuevo, es la gratificación: tener un control más preciso del esférico y de los jugadores, así como pensar y repensar las tácticas frente al rival en los cuatro tiempos será una constante dentro de las temporadas y los diferentes modos de juego, por lo que se requiere del jugador un cierto compromiso para dominar la nueva entrega.

Más contenido y de mejor calidad

Los últimos años hemos ido viendo como 2K Sports ha ido perfilando las tramas del baloncesto fuera de la cancha. La inclusión de una historia en la que llevamos a nuestro avatar a competir junto a los grandes del momento ha demostrado ser uno de los modos más divertidos y adictivos, ideales para ir aprendiendo diferentes mecánicas y no quedarnos exclusivamente en la superficie de los partidos clásicos.Hablamos del modo Mi Carrera, donde, como si de un videojuego de rol se tratara, tendremos que crear a nuestro jugador para llevarlo desde lo más bajo hasta codearse con las estrellas actuales de la NBA. En esta ocasión, y ampliando el concepto del barrio del año pasado, tendremos una ciudad a nuestra disposición en la que cumplir misiones que nos encargarán los ciudadanos y que nos permitirán ir aumentando las estadísticas de nuestro protagonista, al mismo tiempo que podremos ir compitiendo con los demás jugadores que estén conectados. La trama argumental, sin sorprender tanto como el año pasado, cumple perfectamente como hilo conductor para llevarnos por los diferentes retos deportivos además de permitirnos hacernos un nombre en otros sectores como la música o el hip hop a través de las misiones secundarias, lo que nos otorgará más recompensas para llevarlas, de nuevo, a la pista de baloncesto. En la misma línea, aunque con algunas limitaciones, nos encontramos el modo The W, en el que encarnaremos a una jugadora de baloncesto de la división femenina, un modo que ha llegado mucho más pulido y con más posibilidades, eliminando así la sensación de añadido para convertirse en un modo de juego real con todas sus letras.Visto el modo donde encarnamos a un único jugador, toca hablar de MyTEAM, uno de los modos estrella de la serie, que continúa la estela del año pasado introduciendo el draft, donde podremos seleccionar una alineación completa. Competir, ganar puntos y descubrir nuevas oportunidades a través de los sobres es algo que engancha y, a pesar de que tenemos nuestras reticencias con el modelo de la aleatoriedad, debemos confesar que es uno de los modos más adictivos que componen la obra. Además, el videojuego permite progresar y trasladar la partida de forma intergeneracional, por lo que todo lo que consigamos en una sobremesa podremos pasarla a su hermana superior sin perder nuestro equipo.Estos dos modos, que podríamos definir como los pilares de NBA 2K22, irán evolucionando a través de las temporadas y se complementarán con los torneos y partidos amistosos que podremos disputar si no queremos meternos de lleno o no tenemos tanto tiempo para dedicarle a la obra. Los modos Mi NBA y Mi WNBA donde nos convertimos en los gestores del equipo como si de un mánager se tratara continúan en la misma línea que su predecesor.

Que siga el baile en la cancha

A nivel audiovisual, como viene siendo habitual tratándose de 2K Sports, nos encontramos con un nuevo nivel de detalle que asombra, sobre todo, en la fluidez de las animaciones. Si el año pasado ya se rozaba la excelencia, en esta ocasión, aunque no es tan evidente el salto gráfico, sí que se nota que la transición entre animaciones y la fluidez de las jugadas es mucho más natural, orgánico. Hay momentos en los que realmente no sabemos si estamos viendo un partido de la NBA o un videojuego, y, entendemos, que dentro de un par de entregas la sensación será la primera durante todo el encuentro. En este sentido, las versiones de Xbox Series y PlayStation 5 ponen los cimientos de lo que veremos en el futuro, algo que, sin duda alguna, tenemos muchísimas ganas de conocer.En definitiva: 2K Sports vuelve a firmar su mejor entrega hasta la fecha. Los cambios introducidos aseguran una naturaleza mucho más orgánica a los partidos de baloncesto, siguiendo la tónica de la temporada pasada, algo que encantará a los amantes de la simulación y a lo que se acostumbrarán, estamos seguros, los jugadores más informales. Los añadidos dentro de los modos estrella, así como el retorno del draft y la potenciación de The W aseguran cientos de horas para todos aquellos quienes quieran exprimir al máximo el título hasta que llegue la próxima cita. Nosotros no podríamos estar más contentos.