Análisis 'Planet Coaster: Console Edition'

Frontier Developments nos devuelve los días de gloria de los constructores de parques temáticos con la llegada de Planet Coaster: Console Edition a la nueva generación de videoconsolas. La puesta de largo del título de gestión en Xbox Series y PlayStation 5 permite una experiencia más ligada a la que ofrecen los compatibles, estrena nuevas funciones y mejoras técnicas muy reseñables, además de un cómodo y sólido sistema de juego que recibe muchas prestaciones en cuanto a la potencia y versatilidad de la recién estrenada generación de sistemas. ¡Un momento! Alguien se ha quedado atascado en la cueva pirata y tenemos que atender la urgencia. Mientras regresamos, te invitamos a dar una vuelta al resumen del juego.

Funciones y características de nueva generación

Planet Coaster presenta una enorme variedad de herramientas que podremos utilizar para hacer realidad nuestro parque temático. Para llegar a este punto, completar el tutorial es muy importante, ya que muestra los movimientos necesarios para maniobrar en una interfaz bastante completa que integra, para más gloria y comodidad, un detallado tutorial de voz que nos lleva a través de las pautas básicas.

Una de las batallas imposibles de superar con estos simuladores de gestión es el cambio de controles. En PC es fácil realizar ajustes instantáneos y navegar por sus numerosas categorías con un teclado y un ratón, un lujo del que ya pueden disfrutar quienes juegan en consolas de nueva generación. Estos inconvenientes se superan gracias a la fluidez y la intuitiva disposición de los elementos que dan forma a los menús de esta Console Edition, ya que navegar por sus apartados y dar forma a instalaciones o atracciones, siempre será menos cómodo en consola debido a su propia naturaleza, pero las nuevas funciones realmente ayudan a equilibrar la experiencia y evita que las acciones se perciban como una función más pesada de lo que debería ser.

Donde los sueños se vuelven realidad

La edición distribuye sus parcelas lúdicas en tres modalidades principales, a saber: Parques, Carreras y Sandbox. El modo carrera nos invita a desarrollar una larga sesión en la que recibes un objetivo, y sobre el mismo, se añade la responsabilidad de crear el mejor parque temático posible con los elementos que tenemos a nuestro alcance, que no siempre serán los mismos, ni actuarán a nuestro favor. Esta vertiente, actúa como un modo de juego estándar muy equilibrado y realmente sólido, con cantidad de misiones y entretenidos objetivos de simulación.

El modo desafío, por otra parte, está destinado a los verdaderos magnates de la administración de recintos superdivertidos, al poner a los jugadores en entornos únicos, como ciudades de extrarradio con pobres accesos, áreas agrestes, zonas heladas, montañosas, etc., con diferentes limitaciones de dinero, recursos y demás. En este modo se ponen a prueba las habilidades del más intrépido gestor. Efectivamente, limitar el número de funciones es responsable (en nuestro caso) de aterradoras experiencias con el personal, las instalaciones, la seguridad o las propias condiciones medioambientales.

El modo Sandbox, en contrapartida, es el lugar donde los jugadores más inquietos pasarán una gran cantidad de tiempo tras superar la campaña. Liberado por completo de responsabilidades, el espacio de juego permite un lienzo donde dejar volar la imaginación. No hay que pasar esos malos momentos mirando la recaudación, no tienes por qué escuchar los comentarios de los clientes, simplemente es un sitio donde poner en práctica tus ideas más locas, lo más irreverente en montañas rusas o lo nunca visto en atracciones acuáticas. Aunque también se puede pasar un buen rato preparando trampas mortales para las decenas de alegres visitantes que confían plenamente en la seguridad de las atracciones del recinto.

Conclusiones

Las franquicias de gestión se han disparado en los últimos años, y es que no se puede negar el encanto de un buen simulador de parques temáticos. En esto, la desarrolladora británica es pionera y precursora, como demuestra la incorporación de Planet Coaster a la primera hornada de juegos para PS5 y Xbox Series.El Planet Coaster: Console Edition de 2020 es un simulador de fondo, exigente y desempeña un gran trabajo capturando la esencia de la serie que el estudio lanzó con enorme éxito a finales de los 90. Además de construir montañas rusas, hay muchos elementos que tener en cuenta y lograr el equilibrio no siempre es sencillo. Se renueva la experiencia no sólo a nivel de paisajes y talentos estéticos, ya que el juego ofrece una experiencia revitalizada, en lugar de simplemente una adaptación para ejecutarse en un nuevo hardware. Perdón. Sintiéndolo mucho nos tenemos que despedir, unos jubilados están montando jaleo en los coches de choque.