Análisis Synthetik Nintendo Switch

Flow Fire Games es un pequeño estudio con sede en Berlín, tanto, que tan sólo se compone de dos personas. Su filosofía es la de crear juegos centrados en la profundidad y la táctica. Su primer lanzamiento, Synthetik (2018) para PC, está inspirado en shooters clásicos donde tu habilidad es lo más importante. El formato no ha dejado de recibir usuarios desde su lanzamiento, y este flujo constante lo ha llevado a estrenar ediciones en consolas. Más concretamente, llega a Nintendo Switch y Xbox One, mientras que la edición para PlayStation 4 parece que se hace de rogar y no debutará hasta más adelante.

Liberación tecnológica

Su argumento nos traslada a un universo donde las máquinas diseñadas para ayudar a la humanidad se liberaron de las cadenas y se enfrentaron a sus creadores. En el cuartel general de la Legión, un prototipo de androide tratará de evitar el Armagedón. Y así, bajo la apariencia de un juego de disparos, Synthetik se siente como un proyecto de acción muy profundo al que se le han añadido varias capas de rol. Ya desde el comienzo podemos elegir entre una gran cantidad de clases: Policía Antidisturbios, Quebrantador, Francotirador, Asesino, Invasor, Artillero Pesado, Ingeniero o Demoledor. Cada uno, por supuesto, con diversas características y armas: escudos, ataques a corta distancia, mayor velocidad, sigilo, sprint, alta potencia de fuego, etc.

El juego mantiene la base de un título de acción, pero bajo ese aspecto retro se encuentra un producto que basa buena parte de su jugabilidad en el simple placer de disparar las armas de las que disponemos, algo que se conoce como gunplay, y del que se valen otros títulos del género, como Destiny. En esta ocasión tiene una perspectiva diferente, pero encontramos algunas semejanzas entre su estructura y la serie de Bungie.

Synthetik: Ultimate también se erige como un buen rogue-lite, que viene a significar que el juego propone escenarios creados proceduralmente con una notable complejidad gráfica y acción directa. En esta ocasión se ha aligerado el género para ofrecer acción, pero sin dejar de lado elementos de rol, como la selección de clases y la importancia de los árboles de equipamiento. Como hemos indicado, el gunplay es el gancho de este juego, que utiliza un sistema de recarga muy similar al de Gears of War. Es ahí donde Synthetik te tiende la mano, en la libertad que ofrece combinada con la sensación de destreza que lograremos con sólo unas pocas horas de juego.

Rápido y directo

Según sus propios creadores es un "shooter rápido, con la acción de los títulos de antaño y, al mismo tiempo, combinado todo con la rejugabilidad de los juegos modernos". Y es una mezcla que parece funcionar.

Ahora se lanza para Xbox One y Nintendo Switch, pero aun así incluye por defecto la última expansión que también llega a PC, la denominada Ultimate Edition, que contiene nuevas escenas y vídeos introductorios. Del mismo modo se añaden ocho nuevos escuadrones de enemigos, la nueva tienda de alquimia, una nueva batalla final, modificación de armas en PC y muchos más detalles propios de un complejo juego de rol. En paralelo, además de la experiencia para un solo jugador, podremos enfrentarnos en el modo cooperativo en línea, una magnífica opción para disfrutar mucho más de su esencia.

Conclusiones

Synthetik es un juego original que se enorgullece de su carácter desafiante, pero permite al jugador ajustar cuánto. Las herramientas tácticas combinadas con las opciones de jugabilidad, hacen que cada partida sea divertida y emocionante. Si a esto le sumamos la variedad de armas y potenciadores harán que vuelvas a repetir con el título durante bastante tiempo. Ideal para jugones “vieja escuela” que quieran disfrutar de una estética retro con una adictiva jugabilidad.