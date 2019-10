Análisis 'WWE 2K20'

La ficha Título: 'WWE 2K20'. Género: Deportes, Simulador. Fecha de lanzamiento: 22/10/2019. Plataforma: PC, PS4, Xbox One. Desarrolladora: Visual Concepts. Distribuidora: 2K. Multijugador: Sí. Manual: Castellano. Idioma: Castellano (Textos). Voz: Inglés. PEGI: +16.

Hay muchas series de videojuegos deportivos que cada año repiten sus principales remisas y fortalecen las sólidas bases en las que se asientan. El mismo discurso se aplica a los llamados deportes alternativos, encabezados por el universo de la lucha libre que lidera desde hace años WWE 2K. Afortunadamente, en las últimas ediciones no ha dejado de ganar terreno en todas sus facetas.

El año pasado, concretamente, se marcó como un gran momento para la marca. El reintroducido modo Showcase, el modo carrera y una completa serie de pequeñas actualizaciones y añadidos, nos empujaron a amar con fuerza el título de Visual Concepts con la confianza de la representación del comienzo de una renovación en la serie, que por suerte se constata con esta edición. ¿Estás preparado para la lucha? Lo tendrás que demostrar en el cuadrilátero.

Nuevas características y controles simplificados

Esta temporada en WWE 2K20 nos topamos frente a frente con la actual campeona de Raw, Becky Lynch, y la Superstar Roman Reigns sobre una entrega que incluye elementos inéditos en la franquicia como el 2K Showcase de Women's Evolution, una experiencia diversificada para el modo Mi CARRERA y el debut de WWE 2K20 Originals, sin dejar atrás los modos más populares entre los amantes de la lucha libre.

La cantidad de contenido que incluye WWE 2K20 es impresionante, de modo que optamos por comenzar nuestra andadura con el simulador deportivo en 2K Central, el primer elemento importante de un menú que ensalza una unificación más efectiva de la oferta recreativa. Después de realizar un primer acercamiento al modo Showcase, experimentamos la revolución de The Four Horsewomen y Women's Evolution, con viñetas de estilo documental muy trabajadas, escenas de vídeo y partidas por objetivos que nos permiten jugar momentos inolvidables y vivir el meteórico ascenso de la división femenina con los testimonios de Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley y la protagonista de la portada Becky Lynch. Aquí las superstars cuentan con sus propias palabras el recorrido que ha tomado la lucha femenina en la WWE durante los últimos cinco años en un interesante live action.

El 2K Showcase también incluye 15 combates clásicos jugables que abarcan el ascenso que ha tenido este grupo. En la lista donde se recogen estos combates históricos se puede encontrar desde el NXT TakeOver -Charlotte Flair y Ric Flair contra Natalya y Bret Hart- hasta el WrestleMania 35 -Becky Lynch contra Charlotte Flair y contra Ronda Rousey-.

El conjunto se agita ágil y decido bajo el amparo de una jugabilidad más simplificada, ideal para aquellos que estén interesados en conocer el formato e ir adquiriendo habilidades hasta intentar dominar sus técnicas. Con la nueva curva de dificultad, los usuarios noveles se familiarizan rápidamente con las mecánicas, aunque seguirán suponiendo un reto para los veteranos. Por si fuera poco, este año se puede competir con una superstar masculina y otra femenina en Mi CARRERA y en los combates de Tag Team mixtos.

'Mi CARRERA' traslada la experiencia a una historia con personajes mixtos

En WWE 2K20 el modo carrera cuenta la historia de Red y Tre, dos amigos que emprenden una aventura juntos para cumplir sus sueños en la WWE. El contexto se desarrolla en un futuro cercano, cuando Red y Tre van a pasar a formar parte del Hall of Fame y ofrece alrededor de 20 horas de tiempo de juego, 18 capítulos, aproximadamente 100 combates y más de 40 superstars de la WWE, superstars de NXT y leyendas. Además, por primera vez en la franquicia se puede crear un personaje masculino, otro femenino y avanzar con ambos en este modo mientras progresan por la historia, libran combates y luchan a la vez en los nuevos Mixed Tag Matches.

En realidad, se trata de una acertada novedad que encaja perfectamente con la identidad del producto. Tanto que el jugador está llamado a crear no uno sino dos luchadores -del sexo opuesto- que, unidos por una amistad indisoluble, se comprometerán a realizar el sueño de toda una vida: convertirse en leyendas de la WWE y entrar en el mítico Salón de la Fama. De hecho, la trama de la aventura comienza desde su conclusión, con Red y Tre preparándose para participar en la ceremonia en su honor.

A partir de aquí, la narrativa se desarrolla entre el pasado y el presente, centrándose en los momentos clave de las carreras de ambos. Desde las vejaciones irritantes del pérfido Brooklyn von Braun, que tímidamente se perfila como el villano de la trama, las dificultades del circuito independiente, hasta el aterrizaje en NXT y las etapas de RAW. Afortunadamente, hay muchos momentos que animan a los fanáticos de la WWE a llegar al final de esta épica narrativa que supera con mucho a las anteriores, tanto en guion como en concepto. Pero, en definitiva, la síntesis del modo carrera no ha cambiado demasiado y continúa tan divertida como interesante.Además, a la hora de crear los personajes se puede elegir entre un buen número de ajustes preestablecidos vinculados tanto a la apariencia física como a la ropa. De hecho, el sistema de creación permite personalizar Superstars, prendas, arenas y mucho más para después compartir todo en línea con otros jugadores.

El regreso de las torres

Uno de los elementos que más alabanzas recibió la anterior entrega fue el modo 2K Torres. Pues bien, regresa con nuevos desafíos, como una torre con historia centrada en la carrera de Roman Reigns, la -otra- imagen portada de WWE 2K20. Aunque se basa en la misma fórmula no se puede negar que es una excelente manera de divertirse con los protagonistas en ambientaciones muy interesantes. Tan sólo se necesita seleccionar un luchador o el jugador que hayamos creado para afrontar diferentes Torres, cada una con su grupo de combates, diferentes desafíos, condiciones y modificaciones de jugador.

Además, el juego introduce WWE 2K20 Originals, un servicio que proporciona un montón de contenido de 2K Showcase para explorar más allá de lo ofrecido en el lanzamiento inicial mediante paquetes, cada uno con un tema diferente. Estamos ante el contenido descargable central de la entrega y cada uno incluirá un 2K Showcase, Torres 2K, personajes jugables, partes del sistema de creaciones, nuevas armas, arenas y muchos más elementos que irán a juego con el tema del pack. Dicho esto, el modo Universo está de vuelta, más grande que nunca, con límites de combates más altos, más espacios para campeonatos y rivalidades por show y nuevos vídeos, 3040 nuevas líneas de promo y un ritmo de juego mejorado.

Una reunión con más de 180 luchadores de ayer y hoy

Un plantel gigantesco de luchadores fielmente retratados con más de 180 personajes jugables completa el roster de WWE 2K20 que permite a los jugadores competir con leyendas y luchadores del Hall of Fame como Bayley, Braun Strowman, Charlotte Flair, Kofi Kingston, Seth Rollins, Adam Cole, Io Shirai, Matt Riddle o Toni Storm; así como con leyendas de la WWE como Dwayne The Rock Johnson, André the Giant o Rowdy Roddy Piper que en acción se muestran bajo un apartado técnico sobresaliente. En esta ocasión no es distinto, ya que hace gala de unos gráficos sobresalientes recreando cada uno de los combatientes de forma casi perfecta para cada personaje. Al mismo tiempo, se han añadido un buen puñado de animaciones que hacen de cada llave y agarre una delicia visual. Por otra parte, en términos de sonido contamos con temas que van del rap al metal pasando por el rock alternativo.

Conclusiones

Con WWE 2K20 Visual Concepts y Yukes continúan trazando su propio camino, ofreciendo un título que no se queda tan sólo en los fieles seguidores de la WWE, sino también va dirigido a aquellos usuarios que les interesa el formato y los videojuegos de lucha. La incorporación del 2K Showcase: The Women's Evolution protagonizado por mujeres, la posibilidad de competir con superstars masculinas y femeninas en Mi CARRERA y las Torres 2K, que pone el foco en la carrera de Reigns, así como WWE 2K20 Originals, con muchos más contenidos que las anteriores novedades posteriores al lanzamiento, hacen del título un auténtico recomendado.Por otro lado, la entrega hace del contenido masivo un verdadero caballo de batalla. Además de los modos principales y las Torres, de hecho, ofrece una enorme variedad de luchadores, combates y variantes, junto con un editor que garantiza una libertad creativa incomparable. Los estudios han introducido nuevos modos de juego que encajan perfectamente con la esencia de WWE, al mismo tiempo que se han revisado las principales opciones de juego existentes. Una entrega que retrata mejor que nunca este universo de espectáculo, donde son muchos los momentos épicos, cargados de tensión y llenos de adrenalina. Lo dicho: ¡Al cuadrilátero!