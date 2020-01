Análisis 'The Walking Dead Saints & Sinners'

Si hablamos de reconocidos autores del universo zombi, rápidamente viene a nuestra mente escritores como George A. Romero, Tony Moore o Robert Kirkman, entre otros. A pesar de lo erróneo en las diversas adaptaciones en las que lo no muertos se presentan como auténticas armas a las que hacer frente, el concepto zombi encuentra su procedencia en una figura quimérica del culto vudú, un cadáver resucitado por medios mágicos por un brujo para convertirlo en su siervo.

Con la colaboración del mencionado Kirkman, en esta ocasión vamos a echar un vistazo a The Walking Dead Saints & Sinners, una original y explícita aventura para realidad virtual de Skydance Interactive y Skybound Interactive. Al igual que en la adaptación para televisión, durante la obra el jugador adopta el papel de un superviviente que se las ingenia para sobrevivir día a día. Las armas, bienes y alimentos escasean, de modo que habrá que utilizar todos los recursos disponibles explorando nuevas zonas, localizando a habitantes que hayan logrado resistir al apocalipsis zombi, y por supuesto, resolviendo las tareas que puedan surgir.

Para ello no sólo tendremos que deshacernos de los no muertos, sino acciones que ya hemos visto en otros juegos VR, como interaccionar con el entorno, explorar, trepar edificios y manipular materiales que vayamos encontrando. Todo, como puedes imaginar, en primerísima persona.

Hasta ahora, los espectadores de The Walking Dead han disfrutado viendo a sus actores favoritos desmembrar zombis y enfrentarse a ellos de las formas más originales, y ésa es precisamente la experiencia que nos ofrece Saints & Sinners. Al más puro estilo de Rick Grimes o Daryl Dixon, probaremos la sensación de hundir nuestro cuchillo en el cerebro de un zombi para acabar con él, mientras sujetamos su cabeza con la otra mano para impedir que nos muerda.Una vez que esa sensación deje de sorprendernos, la aventura invita a localizar armas con las que representar, de nuevo, nuestro exterminio de infectados. Al igual que la serie tendremos a nuestro alcance armas comunes, tanto de corto como largo alcance. El hecho de acabar con los no muertos supone buena parte de la diversión, pero sin duda, no la única.

Tras horas de juego nos damos cuenta que Saints & Sinners no ofrece todas sus bazas al principio, como la mayoría de juegos VR, sino que tiene una mayor estructura, complicándonos las tareas a medida que vamos adquiriendo destreza en este nuevo mundo posapocalíptico. Como videojuego de terror, funciona, con una dificultad para adaptarse a los mandos que resulta divertida y muy intuitiva. Pese a que los gráficos pueden no ser tan detallados como otros títulos tradicionales para PC o consola, el hecho de enfrentarse directamente a ellos en primera persona les da un toque extra de realismo que harán que nunca echemos en falta mayor calidad gráfica.En conclusión, The Walking Dead Saints & Sinners marca el inicio de una generación de juegos para realidad virtual que seguro atraerá a los jugones de plataformas tradicionales. Un videojuego que aúna todo lo bueno que se ha hecho en VR los últimos años, mezclándolo con una IP reconocida por el público.

Por ahora sólo está disponible para PC, aunque podremos disfrutarlo en PSVR este verano.