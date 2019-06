Anunciado 'Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout' para Switch, PS4 y PC

Koei Tecmo Europe y Gust Studios han anunciado oficialmente los primeros detalles relativos a su próximo título, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, que será lanzado en Europa el próximo 1 de noviembre para PlayStation 4, Nintendo Switch y, en formato PC, a través de Steam.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout inicia una nueva historia dentro de la serie Atelier. La nueva entrega del juego de rol sigue las hazañas de la adolescente Ryza, que sueña con escapar de su mundano estilo de vida en la aldea junto a su pandilla de traviesos amigos. Un día, mientras exploraban una isla prohibida en busca de aventuras, se encuentran con un anciano mago que cambiará sus vidas para siempre. Después de algo de persuasión, el anciano comienza a enseñarle a Ryza los encantadores caminos de la alquimia, lanzándola hacia una aventura que finalmente la llevará a una búsqueda para salvar su ciudad natal de la misteriosa y mortal oscuridad que acecha debajo de la superficie.

Para mostrar los vibrantes entornos que rodean a Ryza, desde la desarrolladora han confirmado que el título implantará sombras más realistas, dando origen a un mundo que se percibe más extenso y lleno de vida. Además, las representaciones de los coloridos personajes del juego continúan, impulsando la serie hacia adelante con una mezcla de brillo visual nuevo y familiar.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout también presenta a los fans un programa de síntesis evolucionado que permite a los alquimistas comprender mejor los efectos de la síntesis visualmente. El sistema ofrece no solo la posibilidad de disfrutar de la experiencia de desarrollar recetas, sino también la capacidad de utilizar un innovador sistema de creación para recopilar elementos en el campo usando diversas herramientas (diferentes herramientas descubren distintos elementos en el mismo lugar) antes de crear objetos únicos nunca antes vistos en la serie.