'Battlefield 2042', la entrega más bestia de la serie, llevará al jugador a la próxima guerra mundial

Electronic Arts ha ofrecido los primeros detalles relevantes de la próxima entrega de la franquicia bélica de la casa, Battlefield 2042. Se lanzará en tiendas el próximo 22 de octubre en versiones para PC, Xbox One y PlayStation 4, Xbox Series X/S y PlayStation 5.

El nombre no es coincidencia, después de todo se enmarca 100 años antes de Battlefield 2142, el juego de la franquicia lanzado en octubre de 2006. Pero en esta ocasión, la exitosa franquicia multijugador FPS (First Person Shooter) llevará al jugador a la Tercera Guerra Mundial sobre un conflicto entre Estados Unidos y Rusia con la figura de los apátridas como elemento inspirador, además de mucha infantería y tecnologías avanzadas, pero sin exagerar en relación al amplio concepto de ciencia ficción, al menos los expuestos hasta ahora. Aunque el título está ambientado en un futuro no muy lejano, es posible observar un arsenal de armas futuristas, pero no tanto como los mechs de BF 2142.

Atento al clima

Según DICE, desarrolladora de la serie, el título únicamente contemplará vertientes online y prescindirá de la tradicional campaña para un solo jugador. Otra gran novedad la representan los combates de hasta 128 jugadores (64 contra 64), duplicando el número de participantes en relación con la configuración de los títulos anteriores. Sin embargo, esta cantidad de usuarios será exclusiva de la nueva generación. El vídeo de presentación también deja entrever que las condiciones climáticas serán un elemento importante en Battlefield 2042, incluso con la irrupción de tornados en los mapas, que, de alguna manera, seguro que tendrán algún impacto en la metodología de juego.

Como siempre, el combate en vehículos terrestres y aéreos es parte de su dinámica explosiva junto con la infantería. En el tráiler, vemos muchos escenarios altamente destructivos con otros elementos que cambian la dinámica del juego. Todo esto se desplegará sobre varios modos de juego principales, atento.

Nuevos modos y hasta 128 jugadores en combate

Guerra total. El nuevo concepto de los modos Avance y Conquista, con los mapas más grandes hasta la fecha y, por primera vez, con hasta 128 jugadores. En este modo se podrá experimentar la intensidad de la guerra en batallas a gran escala, con mapas llenos de climas dinámicos, amenazas ambientales como tornados y tormentas de arena, así como eventos mundiales.

Zona de peligro. Un nuevo y moderno modo basado en escuadrones para la franquicia y multijugador distintiva de DICE, pero muy diferente de los modos Conquista o Avance de guerra total.

Por anunciar. La tercera experiencia es otro emocionante nuevo tipo de juego para la franquicia. Según apuntan desde la desarrolladora será una carta de amor a los fans de Battlefield y con la que los jugadores veteranos se sentirán "como en casa".

El ex gerente de CoD ahora trabaja en 'Battlefield 2042'

Con el fin de ampliar horizontes de cara al lanzamiento de Battlefield 2042, también se ha confirmado que la semana pasada EA sumó a su lista de empleados un nombre importante en el segmento: Byron Beede, ex gerente general de franquicias como Call of Duty y Destiny. El ejecutivo asumirá el papel de vicepresidente senior y gerente general del juego para trabajar junto al director de DICE Los Angeles, Vince Zampella.

El currículum de Beede es impresionante y destaca por haber ayudado activamente a mantener y ampliar las franquicias de CoD y Destiny durante sus 19 años en Activision Blizzard. El ejecutivo jugó un papel decisivo en la creación del Pase de batalla de temporada de Warzone, además de impulsar otros movimientos acertados de cara a la empresa.

Periodo de prueba

La presentación del juego también ha incluido el anuncio de un periodo de prueba para los miembros de EA Play de diez horas a partir del próximo 15 de octubre. Los jugadores y miembros de la suscripción que reserven el título también recibirán un acceso a la beta abierta que el juego tiene prevista para más adelante.