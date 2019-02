'Tom Clancy's Rainbow Six Siege', de regalo con la suscripción anual a PS Plus

Sony Interactive Entertainment anuncia que los nuevos usuarios que adquieran la suscripción de 12 meses del servicio PlayStation Plus (PS Plus), recibirán de regalo el shooter en primera persona Tom Clancy's Rainbow Six Siege. La oferta permanecerá vigente hasta el 3 de marzo y está dirigida exclusivamente a las nuevas altas de PlayStation Plus, es decir, usuarios que no tienen ni hayan tenido contratado este servicio previamente (prueba de 14 días excluida).

De esta forma, los nuevos suscriptores que adquieran dicha promoción podrán beneficiarse de las ofertas habituales, como son los videojuegos sin coste adicional que se pueden descargar mensualmente y añadirán además el título desarrollado por Ubisoft. Actualmente además de los juegos del mes de febrero (For Honor, Hitman: The Complete First Season y Rolling Bob) se podrá descargar de forma gratuita por tiempo limitado Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, entre otros.