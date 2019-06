Commodore 64 vuelve con una revisión del ordenador clásico

Retro Games y Koch Media están dispuestos a brindar un nuevo ciclo de vida a todo un clásico intemporal, el recordado Commodore 64, que recibirá una versión a tamaño completo del ordenador doméstico, todo un éxito en la década de los 80.

THEC64 es una nueva concepción del sistema que comenzó su leyenda en 1982, pasando a dominar el ámbito de los ordenadores domésticos durante el resto de la década. Se vendieron millones de unidades en todo el mundo y, sin duda, ocupa un lugar destacado en los corazones de sus antiguos dueños.

37 años después, THEC64 vuelve con una versión a tamaño completo que incorpora un teclado completamente funcional y un joystick clásico con microinterruptores que se enchufa a uno de los cuatro puertos USB.

El ordenador se conecta a las televisiones modernas a través de un puerto HDMI. Una vez encendido, cuenta con tres modos conmutables: se inicia directamente en la versión original C64 BASIC, en VIC20 BASIC o en el carrusel de juegos, desde donde se puede acceder a uno de los 64 títulos preinstalados a 50Hz / 60 Hz, con filtro tipo CRT y modos de pantalla opcionales.

Además de los modos C64 y VIC20 BASIC, entre los juegos preinstalados se incluyen clásicos como California Games, Paradroid y Boulder Dash; nuevos títulos como Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha y Gridrunner, y rematado con el reciente lanzamiento del shootem up Galencia o la aventura de corte clásico en formato texto Planet of Death que nos invita a revivir los días de gloria de los auténticos juegos de teclado. Y no te preocupes por la limitación de los títulos preinstalados, porque se podrán cargar y guardar juegos para C64 y VIC20 a través de una unidad flash USB, así como acceder a los títulos de discos múltiples.

Su llegada a las tiendas está prevista para el próximo 5 de diciembre, justo a tiempo para la campaña de navidades.