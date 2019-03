Conqueror's Blade, cuando el videojuego replica el mundo real con acierto

Quien sigue con interés la evolución del mundo del videojuego no puede abstraerse a la idea de que, cada vez en mayor medida, triunfan los títulos que reflejan el mundo real. Es el caso de Player's Unknown, basado en un simulador militar que se usa para entrenar soldados; Farming Simulator, donde nos convertimos en simples granjeros o entregas de estrategia como Planet Coaster, donde trabajamos como empresarios de parques de atracciones.

En esta ocasión nos centramos en Conqueror's Blade, distribuido por My.com, la parte lúdica de la megaempresa de internet, que, por simplificarlo mucho, podría ser la Google de Rusia. Es una empresa de videojuegos con sede en Europa que distribuye títulos de gran calidad bajo el formato free2play. En abril lanzará un título de rol, acción y estrategia medieval que básicamente replica con acierto la época que se abrió tras la caída del Imperio Romano.

En Conqueror's Blade el jugador toma el rol de un noble que debe lograr posesiones, castillos y recursos para conquistar todos los territorios que pueda. Lo que diferencia a este juego es que no sólo habrá batallas -que serán numerosas y épicas­- sino que también tendrá que cuidar los recursos, equipaciones de sus soldados, defender sus castillos, comerciar y procurar no caer en emboscadas. Conqueror's Blade básicamente mezcla rol -elegimos un noble al que podemos mejorar constantemente- con un juego de acción y gestión de recursos. Para los gamers, por simplificar, mezcla acción, MMO, RPG y RTS.

El cambio de perspectiva como recurso

Para llevar a cabo todas las tareas, la perspectiva del juego cambia constantemente: cuando estemos en nuestro castillo el juego se verá con casas, edificios y plazas perfectamente modeladas, donde podremos aceptar misiones, negociar con comerciantes y mejorar las tropas. Sin embargo, al salir del castillo la perspectiva pasará a ser cenital, con la cámara muy alta, para trasladar de un territorio a otro nuestros ejércitos con gran agilidad. En esta ocasión nos movemos por bosques, montañas, e incluso podemos caer en emboscadas. Cuando nos introduzcamos en la batalla el juego volverá a transformarse en un título en tercera persona, y podemos usar la espada, montar a caballo y comandar nuestras tropas a través de castillos, bosques o murallas defensivas.

El título es persistente; el mundo sigue vivo cuando no juegues. Para evitar ser invadido cuando no estemos disponibles, deberemos anunciar nuestros planes de batalla un día antes. En Conqueror's Blade sólo se puede atacar con previo aviso y a unas determinadas horas. Con ello, el juego permite que tanto atacantes como defensores no cuenten con ninguna ventaja.

Un aspecto gráfico que destaca por su gran cantidad de detalles

A nivel gráfico, el título destaca por la cantidad de detalles que acumula, con ciclos de día y noche, lluvia y nieve, que afectarán a los ejércitos como sucede en la vida real. El realismo es, de hecho, la principal baza del juego: no hay hueco para la fantasía en Conqueror's Blade, aunque, eso sí, los desarrolladores se han tomado la libertad de introducir guerreros de diferentes épocas y culturas que seguramente nunca se conocieron entre sí. Es la única libertad que se ha tomado. El resto: las armas, asedios a castillos, soldados, todo tiene un gran poso de realismo.

Conclusiones

En definitiva, Conqueror's Blade es un cuidado videojuego que seguramente no será de aceptación masiva como Fortnite, aunque estamos seguros que atraerá a cientos de miles de jugadores a un mundo medieval persistente y, además, se lanzará en español. Ya puedes regístrate en su página oficial.