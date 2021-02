'Crash Bandicoot 4: It's About Time' pone rumbo a PS5, Xbox Series X/S y Switch

Unos meses después del debut de Crash Bandicoot 4: It's About Time, Toys for Bob, el equipo de desarrollo del juego de plataformas de la anterior generación de consolas, confirma que el superventas también llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X/S a partir del 12 de marzo. También se lanzará para PC este año, pero hasta el momento no tiene fecha establecida.

Los jugadores que hayan adquirido previamente la entrega en PS4 y Xbox One podrán actualizar la versión a las nuevas consolas sin coste y transferir sus datos de guardado a la nueva plataforma. Para los propietarios de PS5, además de audio 3D, se han habilitado más opciones hápticas del mando DualSense, que adaptará sus gatillos a las explosiones y otras acciones del juego, por ejemplo, la función de tarjeta de actividad ofrecerá un claro desglose de nuestro progreso a lo largo de cada una de las dimensiones del juego, proporcionando una guía para alcanzar los objetivos y trofeos.

Tanto los usuarios de la nueva máquina de la familia PlayStation, como los de Xbox Series X/S se beneficiarán de unos efectos visuales mejorados en 4K 60fps. Además, cualquiera de las dos plataformas proporcionará tiempos de carga más rápidos. Ahora que nos hemos ocupado de las ediciones con destino a la nueva generación, revisamos los datos revelados para la edición que llegará a Nintendo Switch, que en principio se ejecuta a 1080p en modo acoplado y 720p en modo portátil con una velocidad de 30 fps.

Independientemente de los números, en Toys for Bob han empleado un curioso recurso para la adaptación, ya que esta edición cuenta con elementos ligeramente modificados en comparación con el resto de versiones. El conjunto gráfico del título ha variado hacia un aspecto cercano al estilo cel-shading y los modelados se han variado ligeramente. Un trabajo adicional destinado a garantizar una apariencia gráfica atractiva, evitando que los propietarios de Switch se encuentren con una edición con menor atractivo y resoluciones variables en sus manos.