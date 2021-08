'Crysis 2 Remastered' en PS5 se ejecutará a 60 fps pero prescinde del 'ray tracing'

The Digital Foundry ha publicado un vídeo donde se recoge parte de la jugabilidad de Crysis 2 Remastered ejecutándose en PlayStation 5. Según el clip, la versión del juego para la nueva máquina de Sony se ejecutará a 60 fps, pero en contrapartida no tendrá soporte para trazado de rayos. Para ser más concretos, se ejecutará a 1440p con una tasa de cuadros muy cercana a lo que se denominaría 60 fps estables, sin embargo, el programa no admitirá tecnologías de trazado de rayos. Es probable que la versión de Xbox Series X se ejecute con unos ajustes muy similares, aunque también vale la pena señalar que se lanzará una versión para Nintendo Switch que promete 30 fps.

Además de anticipar parte del juego sobre el hardware de PS5, DF también ha mantenido una conversación con los desarrolladores de Saber Interactive, equipo encargado de las adaptaciones, donde también se reveló alguna que otra información destacable sobre el proceso de desarrollo. Por ejemplo, que la versión de la consola no admitirá trazado de rayos, ya que decidieron crear un modo de calidad gráfica único capaz de lograr un buen equilibrio entre rendimiento y calidad de la imagen.

Por tanto, para descontento de muchos, no se podrá personalizar la calidad de los gráficos ni las opciones de resolución en consola. Con la llegada de la nueva generación, algunos títulos permiten entre tres y cuatro opciones que pueden adaptarse a las preferencias de cada usuario, pero este no será el caso de Crysis 2 Remastered. La versión para PC, como es habitual, si gozará de ajustes de calidad, efectos y resolución.

Por cierto, vale la pena recordar que, a diferencia de la remasterización del primer Crysis que se basó en la versión del juego para Xbox 360 y PlayStation 3, Crysis 2 y 3 Remastered se fundamentan en las versiones originales de estos dos juegos en sus ediciones para PC.

Crysis 2 Remastered se lanzará en algún momento del tercer trimestre de este año para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 (PlayStation 5 a través de compatibilidad con versiones anteriores) y Xbox One (además de Xbox Series X|S mediante compatibilidad con versiones anteriores).