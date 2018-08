'Dead Or Alive 6' da la bienvenida a dos nuevos luchadores

Koei Tecmo ha anunciado la incorporación de dos luchadores al elenco disponible en Dead or Alive 6. En primer lugar, se ha confirmado la llegada del personaje antagonista Rig, el maestro del taekwondo que hace alarde de sus patadas de la verdad y el engaño. El protagonista, que debutó originalmente en Dead or Alive 5, es un antiguo trabajador de una plataforma petrolífera cuyo estilo de patadas ha evolucionado incorporando maniobras más acrobáticas.

Junto a Rig, llega una nueva incorporación al universo DOA. Conocido como The Uncrowned Street Hero (El héroe callejero sin corona), Diego debuta en el título de lucha presumiendo de las habilidades de un luchador callejero, utilizando cualquier cosa a su alcance, desde cabezazos hasta placajes para derribar a sus oponentes. Este luchador creció en las callejuelas de Nueva York, ganando dinero para ayudar a su madre enferma compitiendo en muchos enfrentamientos callejeros. Se rumorea que es el luchador más fuerte del vecindario, muchos lugareños lo consideran un héroe, ya que utiliza su experiencia peleándose en lugares de espacio limitado para influir en las peleas con su conjunto de movimientos de marcado estilo.

Coincidiendo con el anuncio de las dos nuevas incorporaciones, desde la desarrolladora se ha confirmado que ambos combatientes se mostrarán en la primera versión jugable en el torneo Evolution Championship Series (Evo) 2018, que se celebra estos días en Las Vegas. Junto a ellos, se podrá también echar un primer vistazo a los seis personajes jugables anunciados previamente: Helena Douglas, Hayate, Ryu Hayabusa, Zack, Kasumi, y Jann Lee.

Dead or Alive 6 se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation 4, Xbox One (incluido Xbox One X), y en formato digital para PC a través Steam. Su lanzamiento está previsto para inicios de 2019.