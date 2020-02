'Deliver Us The Moon' confirma lanzamiento en PS4 y Xbox One

Inicialmente lanzado el año pasado para PC, el juego de aventuras de ciencia ficción Deliver Us The Moon confirma edición para PlayStation 4 y Xbox One el próximo 24 de abril. Desarrollado bajo el motor Unreal Engine 4, la obra toma forma sobre un futuro apocalíptico donde los recursos de la Tierra se han agotado. Para resolver el problema, las naciones se unen para crear una organización encargada de resolver la crisis energética.

La solución de la compañía ha sido colonizar y explorar las reservas naturales de la Luna, llamadas Helio 3, para satisfacer las necesidades de la población terrestre. Sin embargo, la agencia termina perdiendo todo contacto con la base, lo que produce que se pierda la fuente de energía. Años después, los gobiernos de la Tierra organizan una nueva misión: restablecer el contacto con la base y recuperar la fuente de recursos.

La aventura nos pone en la piel de un astronauta que deberá construir los cimientos de una colonia permanente en la superficie de la Luna. Para ayudar en la tarea, contaremos con un robot inteligente que nos ofrecerá consejos con los que resolver los rompecabezas ambientales y los inevitables problemas que surgirán durante las misiones, en las cuales habrá que ir y venir entre la base lunar y las estaciones de apoyo orbitando alrededor de la Tierra y de su satélite natural.

Las versiones de consola de Deliver Us The Moon contarán con todos los contenidos de la edición para PC, incluidas las expansiones Fortune y Tombaugh que amplían la historia y las actividades relacionadas con la exploración de los entornos.