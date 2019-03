Descubre las zonas oscuras de 'The Division 2' y su contenido poslanzamiento

A menos de un mes para su puesta de largo, desde Ubisoft han ofrecido nuevos detalles de Tom Clancy's The Division 2. En esta ocasión nos toca hablar del plan poslanzamiento previsto para el juego, que traerá consigo contenido gratuito y accesible para todo el mundo. Como adelantábamos, desde la desarrolladora han confirmado el lanzamiento de tres nuevos episodios en forma de actualizaciones de contenido, que incluirán nuevas historias y misiones adicionales, nuevos modos PvP y PvE, así como tres especializaciones totalmente nuevas.

El primer episodio confirmado, Suburbios D.C.: Expediciones, nos llevará a las áreas circundantes de Washington mientras perseguimos a los miembros de élite de Outcasts y Black Tusks y luchamos por la liberación de la ciudad en nuevos lugares. El segundo episodio, Pentágono: El último bastión, nos trasladará a uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos para descubrir los secretos que se encuentran dentro de este laberinto bien protegido. Pero aquí no acaba la cosa, ya que además de los tres paquetes de contenido se confirma también Operación horas oscuras, la primera incursión de ocho jugadores de la historia de The Division. Hay que apuntar que a este último podrán acceder los jugadores cuando visiten la Zona Oscura Este durante la beta abierta del juego, que se celebra del 1 al 4 de este mes todas las plataformas.

Como sabéis, The Division 2 nos sitúa siete meses después de que un virus letal fuese liberado en Nueva York. El mundo está al borde del colapso, y la humanidad se enfrenta a la mayor crisis que haya tenido que afrontar jamás. Los jugadores, en el papel de veteranos agentes de The Division, serán la última esperanza ante la caída absoluta de toda la sociedad, fracturada en facciones que luchan por el control de la ciudad. Estará disponible a partir del 15 de este mes para PlayStation 4, Xbox One y PC.