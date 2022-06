System Shock Remake

Ha pasado mucho tiempo desde que se anunció la nueva versión de ‘System Shock’, y durante este periodo no se han facilitado detalles sobre el estado del desarrollo. Sin embargo, esta pauta se cierra con la presentación de nuevos materiales del juego, donde hemos podido ver un emocionante tráiler que ofrece muestras de lo que se está realizando con la base del juego clásico de 1994. Para los que no conocen el título, se trata de un juego de disparos bastante conocido en los años 90, ya que aportaba al formato una narrativa muy interesante para la época. A pesar de ser un clásico de culto, ‘System Shock’ no ha envejecido muy bien, algo que ha motivado la producción de una versión renovada y actualizada. Llegará solo a PC y no tiene fecha de lanzamiento oficial, aunque la ficha de producto mantiene que está previsto para 2022.