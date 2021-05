Exdesarrolladores de Blizzard y Epic crean un nuevo estudio independiente, Lightforge Games

Conocidos desarrolladores de Blizzard y Epic Games han inaugurado Lightforge Games, un nuevo estudio independiente centrado exclusivamente en la creación de juegos de rol. Prometen "revolucionar" el género, con un plan muy ambicioso que tomará forma cuando se revele su primer proyecto, que en la práctica ya se estaría desarrollando. El estudio, creado durante la pandemia, trabajará únicamente de forma remota y cuenta con una inversión inicial de cinco millones de dólares aportados entre varias empresas."A todos nos gustan los juegos sociales y creativos, y en particular nos encantan en los que los jugadores llevan la narrativa. Buscamos combinar elementos de Minecraft y Roblox con juegos de rol de mesa para crear una nueva forma. Dados nuestros antecedentes, hacer un juego que busca revolucionar el rol ha sido una elección obvia".

La declaración anterior proviene de Matt Schembari, exdirector de UI en Epic y actual CEO de Lightforge. El equipo además se nutre de personal con mucha experiencia: Dan Hertzka (ex director de programación de Epic), Nathan Fairbanks (exproductor senior de Epic, Zenimax y Bioware), Glenn Rane (ex director de arte de Blizzard), Marc Hutcherson (ex director de marca y marketing de Blizzard y Epic) y Bridget Collins (ex diseñador de juegos en Blizzard).

Si bien "revolucionar los juegos de rol" es un objetivo muy ambicioso, el equipo únicamente ofrece detalles muy vagos sobre su primer proyecto, de modo que tan solo nos queda especular. Por otro lado, si nos atenemos a las declaraciones de Schembari, aún se pueden deducir algunos elementos. El CEO del nuevo estudio menciona Roblox o Minecraft y reflexiona sobre juegos con narrativas creadas por los jugadores, en entornos "altamente sociales". Es bastante posible, entonces, esperar un MMO, probablemente con elementos de construcción o terraformación, como ocurre en estos títulos. Solo el tiempo lo aclarará, así que estaremos atentos a cualquier novedad relativa al estudio.