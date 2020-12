'Fallout 76' añade una silla de ruedas tras la solicitud de una jugadora

En la última actualización de Fallout 76, Bethesda ha sumado una silla de ruedas como accesorio de movilidad para la personalización en el campamento, haciendo realidad la petición de Kelly Leunen, jugadora afectada por el síndrome de Ehlers-Danlos, y de los esfuerzos de la comunidad para reforzar la representación de personas con discapacidad.Hace unos dos meses, Kelly preguntó a Bethesda en redes sociales sobre la posibilidad de incluir opciones de personalización de personajes que la hicieran sentir parte del juego no sólo como jugadora, sino como afectada por una discapacidad. La solicitud pronto generó una reacción masiva por parte de los usuarios, que inmediatamente centraron sus esfuerzos en lograr que el editor recibiera el mensaje de la joven.

Ahora, la silla de ruedas se ha añadido mediante una actualización, y esto no podría haber hecho más feliz a Kelly, que lo resalta en una emotiva publicación de agradecimiento en su perfil de Twitter. "Gracias gente. Sin el impulso de amor que me dio Reddit cuando comencé la campaña, esto nunca hubiera sucedido”, dijo la joven. “¡Gracias, gracias! Desde el fondo de mi corazón, no puedo explicar cuánto significa”.

one month ago I posted this. Thank you so much, and excuse my tears. @Fallout @bethesda @bethesda_nl #Fallout #Fallout76 pic.twitter.com/VHmy0LRcKO