'Fortnite Capítulo 2': Todas las novedades

Tras el pánico generado por el agujero negro que se tragó Fortnite, Epic Games finalmente presentó y puesto a disposición de sus jugadores el parche que lleva al popular juego a su Capítulo 2. Desde la propia Epic Games también se han revelado las primeras características oficiales de Fortnite 2. En primer lugar, habrá una nueva isla con 13 nuevas ubicaciones de combate con particularidades únicas, donde podemos aterrizar y comenzar a jugar.

También llega una de las novedades más demandadas por la comunidad, la jugabilidad acuática. Ahora puedes encontrar muchas actividades relacionadas con el agua como nadar, pescar, conducir lanchas a motor y mucho más que todavía está por revelar. Epic anuncia nuevas posibilidades para apoyar al equipo: por ejemplo, llega un bazuca de vendaje, y será posible poner a salvo a los camaradas caídos mientras los llevas en tus brazos. Obviamente, también llegarán nuevos emoticonos de grupo, como el ya anunciado dame esos cinco.

Encontramos otra novedad en la posibilidad de buscar refugio en pajares y contenedores explosivos, aunque tienen otras aplicaciones prácticas, por ejemplo, para pillar por sorpresa a los oponentes. También habrá latas de gasolina y tanques explosivos para dar un toque flamígero a los escenarios. En relación con el combate, se ha puesto a disposición de los jugadores un arsenal reducido, y será posible mejorar las armas recogiendo recursos y usándolos en el Banco de Mejoras. El nuevo Pase de Batalla incluye un sistema actualizado de PE y un catálogo de medallas que se obtienen durante las partidas.

Además de la llegada del Capítulo 2, la desarrolladora también ha desvelado la hoja de ruta para Salvar el Mundo, un modo PvE que debería pasar al modelo de juego gratuito en los próximos meses. La compañía advierte que "para ser una .00 de Salvar el mundo, esta actualización es más ligera de lo normal", esto se debe a que se ha pasado a un ritmo de actualizaciones menos frecuentes, pero en consecuencia más significativas. De esta forma, el lanzamiento de contenido ya no está asociado a los pases de batalla y se podrá pulir más antes de publicarlo.

Se han decidido hacer algunos cambios para mejorar la experiencia de juego, procurando que el sistema siga siendo divertido, pero impulsando el contrajuego. Por ejemplo: se van a ajustar las trampas para que sean más efectivas en algunas situaciones, mientras que en otras se reduce la posibilidad de que se pueda abusar de ellas. Sin ir más lejos, las trampas de gas arrojan nubes de abejas, pero los enemigos deberán quedarse dentro de la nube para recibir daño cada cierto tiempo.

Con la misma intención se realizarán algunos ajustes en la IA para que estos casos sean menos frustrantes, y el daño de habilidad de héroe se ajustará para que aumente de manera correcta, al igual que en las armas. Se reduce considerablemente el tiempo que debe transcurrir para que un jugador ausente sea expulsado de las partidas y los que no colaboren en las públicas recibirán un mensaje de aviso en pantalla, su equipo será informado y el jugador será expulsado automáticamente de la sesión si no se subsana la situación. Los jugadores que no contribuyan a los objetivos también recibirán menos recompensas que los que participen activamente.

El registro de novedades de Fortnite Salvar el Mundo tan sólo revela los movimientos del juego entre octubre y noviembre, pero se esperan sorpresas para final de año. Con toda probabilidad, la compañía está trabajando en la transición al modelo Free to Play, que aún no se ha completado, aunque se confirmaba hace un tiempo.