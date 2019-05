'GTA V' se convierte en el tercer videojuego más comprado de la historia

A pesar de haber pasado seis años desde su lanzamiento, Grand Theft Auto V continúa siendo sólido en términos comerciales. Desde septiembre de 2013 viene registrando unas ventas excepcionalmente brillantes. ¿Su secreto? El juego de Rockstar mantiene la estrategia correcta con GTA Online, la parte online de GTA V, al actualizar continuamente el contenido, lo que dificulta que los jugadores se aburran y los anima a interesarse por este mundo abierto lleno de acción. Esto se traduce en 110 millones de copias vendidas que lo alzan hasta la tercera plaza en la lista de videojuegos más vendidos de la historia, superado por Minecraft, que ocupa el segundo puesto con más de 144 millones de copias vendidas.

De hecho, el juego todavía goza de cierta salud, según se desprende del último reporte fiscal de Take Two, la matriz de Rockstar Games, que obtuvo unos beneficios netos de 539 millones de dólares, en comparación con los 450,3 millones de dólares declarados el ejercicio anterior. El informe también asegura que el ritmo de ventas de Red Dead Redemption 2, el otro superventas activo de la desarrolladora, continúa generando ventas, pero a un ritmo más pausado. Aunque ya supera los 24 millones de copias, solo se han vendido un millón durante los últimos tres meses. La valoración de Take Two es positiva y asegura que se "está vendiendo mejor de lo esperado".