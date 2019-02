'Gears of War 4' anuncia fin de semana gratuito

Los seguidores de la serie Gears of War están de enhorabuena, ya que Microsoft ha confirmado que los suscriptores del servicio Xbox Live Gold podrán disfrutar de manera gratuita este fin de semana de Gears of War 4. Desarrollado por The Coalition, el título se enmarca 25 años después de los sucesos narrados en la tercera entrega de la franquicia, en un episodio que se desarrolla en 24 horas protagonizado por JD Fenix, hijo de Marcus Fenix.

Para la ocasión, también estarán disponibles todos los modos multijugador, incluyendo la modalidad Versus, Horda y el modo Escalation. Desde su lanzamiento, el título ha pasado por toneladas de actualizaciones gratuitas, incluida la obtención de Xbox One X Enhanced para ejecutar hasta 60 fps en 4K, soporte HDR, así como logros específicos para el modo cooperativo. Recuerda, todos los progresos realizados durante el periodo de prueba gratuita se mantendrán en el perfil si decides hacerte con la versión comercial al finalizar la prueba.