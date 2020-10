Google Stadia anuncia el listado de juegos gratuitos de noviembre

Como es costumbre, los responsables de Stadia, el servicio de juego a través de la nube de Google, han anunciado los títulos gratuitos de noviembre para los suscriptores de Stadia PRO, que podrán disfrutar de media docena de producciones diferentes a partir del domingo 1 de noviembre. No pierdas detalle de la lista a continuación.

El catálogo se expande con Sniper Elite 4, el episodio de la serie de disparos de Rebellion que se lanzó en febrero de 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC con Windows, y que debuta en la plataforma de Google con soporte para HDR exclusivamente para Stadia.

Le siguen el juego de supervivencia Risk of Rain 2, The Gardens Between, Hello Neighbor Hide & Seek, Republique y Sundered Eldritch Edition. No obstante, atendiendo al modelo rotativo de producciones, cuatro juegos también abandonarán el listado de gratuitos para suscriptores de Stadia PRO. Son Just Shapes & Beat, Metro Last Light Redux, Strange Brigade y West of Loathing.

Google sigue invirtiendo en Stadia, de hecho, la compañía tiene planeado incorporar próximamente una serie de herramientas de sistema e implementar mejoras técnicas, así como la llegada de nuevos videojuegos, algunos de los cuales llegan marcados con el sello de exclusivos. No obstante, Google ahora tiene que enfrentarse a la competencia de Amazon con Luna (que todavía no está disponible en Europa), la plataforma de transmisión de juegos del gigante del comercio electrónico, dispuesta a hacerse un hueco en el mercado de los videojuegos.