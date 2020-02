'Hellpoint', el nuevo candidato a asaltar el reino Souls, anuncia fecha de lanzamiento

El equipo de desarrolladores canadienses Cradle Games ha lanzado un nuevo vídeo con secuencias de juego de Hellpoint para anunciar que su obra de acción inspirada en series como Dark Souls, DOOM y Devil May Cry, debutará el próximo 16 de abril en PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac SO y Linux.

Aprovechando los recursos obtenidos de la campaña de crowdfunding lanzada y concluida con éxito en Kickstarter en 2017, la desarrolladora, en asociación con la editora tinyBuild, promete dejarnos caer en una dimensión de ciencia ficción oscura al borde del colapso, debida a Unión, un cataclismo cuántico causado por un agujero negro del que brotan una serie de demonios alienígenas y divinidades cósmicas.

Aquellos habituales del género no tendrán demasiadas complicaciones para ponerse en la piel del último guardián de Irid Novo, una estación espacial que orbita el agujero negro que da origen a Unión. Los materiales que han ido proporcionando los desarrolladores sitúa la obra a nivel artístico, lúdico y narrativo entre la película de terror Horizonte Final y las odiseas de From Software.

Sin embargo, Hellpoint incorpora como gran baza una vertiente cooperativa multijugador, tanto en red como a pantalla partida, accesible en cualquier momento de la campaña principal e independientemente de las diferencias en los niveles de experiencia entre los participantes en el modo cooperativo.