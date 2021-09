La alianza con Humble Games asegura 11 nuevos juegos desde su debut en Xbox Game Pass

Microsoft continúa empeñado en demostrar que el servicio Xbox Game Pass es de vital importancia en los planes comerciales del gigante norteamericano. Durante la presentación realizada en el marco de Gamescom 2021, la compañía anticipa que se agregarán 11 nuevos títulos al amplio catálogo del servicio de suscripción desde el llamado Día uno, que básicamente se refiere a la fecha de estreno de los juegos.

Lo anterior se deriva de una asociación con el distribuidor Humble Games, responsable de diez de estos nuevos juegos, mientras que el FPS Roguelike Into the Pit se anunció a modo de, pequeña, pero agradable sorpresa. Las fechas de lanzamiento de la totalidad del plantel de juegos aún no se han confirmado, sin embargo, la asociación con Humble permitirá que una decena de títulos se estrenen en la plataforma de forma gratuita: Archvale, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Dodgeball Academy, Flynn: Son of Crimson, Midnight Fight Express, Next Space Rebels, Signalis, Unpacking y Unsighted.

En el tráiler promocional que acompaña el anuncio se puede echar un vistazo general a cada juego. Un plantel de títulos que viene a representar gran variedad de géneros, desde un juego de Dodgball, en 2D al estilo Metroidvania, algún rompecabezas, e incluso algo de ingeniería espacial, además de acción, aventura, disparos, y mucho más.

El undécimo juego que se incluirá en Xbox Game Pass es Into the Pit y su lanzamiento está previsto para el próximo 19 de octubre. Es un roguelike FPS que parece inspirarse en formatos como Doom. Como suele suceder con el roguelike clásico, el juego pretende ofrecer una experiencia intensa en la que el jugador puede optar entre dos posibilidades para atacar a los enemigos, una en cada mano.

En todo caso, la llegada de estos juegos es otro indicativo de la inversión que está realizando la empresa en el servicio. A finales de año, algunos de los títulos más esperados por los jugadores de los entornos Xbox como por ejemplo Halo: Infinite y Forza Horizon 5 también llegarán a la plataforma el día de su lanzamiento para el deleite de los suscriptores.

Si bien algunos expertos cuestionan la rentabilidad para las corporaciones de los servicios de suscripción, a corto y medio plazo todo parece indicar que en la casa de Redmond seguirán apostando por el modelo que tantas alegrías está dando a sus usuarios. Por tanto, no es de extrañar que a partir de ahora el servicio continúe fortaleciéndose. A todo esto, las últimas oleadas de rumores indican la posibilidad de una propuesta similar de Sony, que se estaría evaluando en estos momentos. Nos mantendremos atentos a cualquier novedad.