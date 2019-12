'Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park', de regreso a la época dorada de la franquicia

Los chicos de Frontier Developments han hecho bien no dejando pasar la oportunidad de celebrar el 25 aniversario de Parque Jurásico, homenajeando la apertura de las puertas del parque de atracciones de dinosaurios. Hemos caído en las garras del Tiranosaurio Rex en este paquete de contenido para Jurassic World Evolution, que nos devuelve a la ambientación originaria y nos tiene preparadas algunas sorpresas.

Return to Jurassic Park se pondrá a la venta el 10 de febrero, pero hemos jugado de forma anticipada algunas misiones de esta nueva expansión. Y os preguntaréis, ¿cómo se siente? En líneas generales se han cuidado mucho todos los elementos que conforman la expansión: el guion supone la evolución natural de la continuación de la película, se nota el trabajado empleado a la hora de diseñar los niveles y hacerlo parejo a la novela de Michael Crichton, una notable labor de recuperación del filme de 1993 que hará las delicias de más de un seguidor.

Lo más destacable durante las primeras fases es la decoración, ya que la ambientación ha variado completamente. Ofrece escenarios minuciosamente reproducidos tras los acontecimientos de la película, con los famosos jeeps, apariencias y escenarios. Pero no nos engañemos, no repetiremos las acciones de la película, Return to Jurassic Park nos llevará a las islas Sorna y Nublar justo tras la finalización de la obra de Spielberg.

Nuestra misión será la de reconstruir la idea de John Hammond, presidente de la compañía InGen, responsable del proyecto de Parque Jurásico. Como muchos recordaréis, la isla queda completamente al libre albedrío, con dinosaurios que campan a sus anchas. Tendremos que recuperarlos y volver a reconstruir el parque, para, esta vez, abrirlo al público con éxito. Por supuesto, no será tarea fácil, y nos encontraremos incluso con más problemas que en la película original.

Para cerrar, no podían faltar los actores originales. Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill se unen al reparto protagonista junto a siete nuevas misiones, donde no faltan momentos épicos y nuevos desafíos, que por el momento no podemos desvelar. Uno de los contenidos descargables más completos de Frontier, no sólo por el cuidado y cariño, además, llega en el momento justo, celebrando el 25 aniversario.