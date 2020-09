'Kingdom Hearts Melody of Memory' se prepara para un lanzamiento muy musical

Ha llegado la hora de despertar corazones con la música de Kingdom Hearts: Melody of Memory, un nuevo título de franquicia para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch que estará disponible a partir del 13 de noviembre. El juego no apostará por narrar una historia sin precedentes, en cambio, promete toneladas de diversión y retos basados en ritmos musicales con el objetivo de ir avanzando a través de escenarios conocidos por los seguidores de la serie principal.

Será posible viajar al Olimpo, contar con la participación de Hércules o participar en intensos combates. Todas las mecánicas tienen como principal referencia la banda sonora de la franquicia. La mecánica propone a los jugadores tocar las notas en el momento correcto para ejecutar movimientos perfectos y alcanzar puntuaciones aún más altas.

Exploración musical a través de mundos llenos de desafíos repletos de ritmo hasta superar más de 140 canciones de la serie. El título propone jugar solo o con amigos a través de un cooperativo y multijugador online donde habrá que luchar contra complicados enemigos y jefes de fase. En todo caso, jugadores de todas las edades podrán elegir el nivel de dificultad adecuado para disfrutar las canciones y aventuras sin controles muy complicados o poner en práctica las combinaciones más complejas en los modos de más exigencia.