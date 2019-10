'League of Legends: Wild Rift', un nuevo MOBA para Android, iOS y consolas

Además de Legends of Runeterra, un juego de cartas ambientado en el mundo de League of Legends, Riot Games ha presentado numerosos proyectos como parte de las celebraciones del décimo aniversario de LoL, incluido este nuevo League of Legends: Wild Rift, un MOBA (multiplayer online battle arena) desarrollado para Android, iOS y consolas. El juego nos invita a vivir la emoción del componente estratégico y competitivo del cinco contra cinco de League of Legends, construido específicamente para móvil y consola.

Wild Rift es un nuevo, pero, aun así, conocido mapa de cinco contra cinco ambientado en la Grieta del Invocador, totalmente diseñado para partidas rápidas. Dispone de un esquema de control de doble mando diseñado para nuevas plataformas que aseguran precisión en los disparos en móvil igual que lo hacen en PC. El juego incluye un elenco ya conocido con 40 campeones en el lanzamiento y con muchos otros que están de camino: Lux, Garen y ¡Jinx!

El juego será gratuito y todos los campeones lo podrán adquirir sin necesidad de realizar ningún desembolso, es decir, que no hay que pagar por jugar o por ganar habilidades. Nunca. Estará disponible para iOS, Android y consola a partir de 2020.

"League of Legends Wild Rift lleva la estrategia LoL PC y la acción PvP a dispositivos móviles y consolas. ¡Bienvenido a Wild Rift! Con la misma mecánica de juego PvP 5v5 basada en las habilidades de LoL para PC, Wild Rift fue creado desde cero y diseñado para nuevas plataformas. Elige entre una amplia gama de campeones de LoL, forma equipo con amigos y derrota a tus oponentes", describe el vídeo de presentación del juego.