Así funciona 'The Legend of Zelda Breath of the Wild' en VR

Nintendo Labo: Kit de VR para Nintendo Switch ya está disponible y The Legend of Zelda: Breath of the Wild ya es compatible con el visor VR mediante una actualización gratuita. Pero ¿cómo funciona exactamente? Os contamos lo que podemos esperar de esta nueva funcionalidad.

Una vez se haya actualizado el juego es muy fácil de utilizar. En la pantalla del menú de pausa, debes seleccionar Menú y luego Ajustes. Activa el ajuste Visor VR Toy-Con y a continuación inserta la consola Nintendo Switch en el visor VR con los mandos Joy-Con encajados en los laterales. El siguiente paso es ponerse el casco. Los controles y la cámara del juego funcionarán como siempre, pero la perspectiva desde la que verás Hyrule será totalmente nueva. Otra función al jugar con el visor VR es que la cámara del juego también responderá a la dirección en la que gires la cabeza.

Se puede cambiar el método de visualización en cualquier momento. Desde Nintendo recomiendan echar un vistazo con el visor VR cuando haya algo interesante, como una panorámica, un personaje que te guste o un artículo del equipo que te llame la atención. Lo que se intenta con esta actualización es añadir un pequeño aliciente más al mundo de Hyrule para que los jugadores, incluso aquellos que han jugado mucho al juego, tengan una nueva excusa para explorar un poco más. Es decir, la función puede usarse con los datos de guardado existentes.

No obstante, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un juego en tercera persona en el que ves cómo Link interactúa con el entorno. El desafío ha consistido en idear una manera de crear una experiencia con el visor VR sin cambiar el diseño del juego. Esta experiencia de visor VR es un poco diferente de la que verás en el kit de VR de Nintendo Labo. Si no te gusta la cámara controlada con el movimiento, puedes desactivarla en Controles de movimiento dentro de Ajustes y disfrutar de los gráficos VR sin tener que moverte.

Uno de los conceptos en los que se basa Breath of the Wild es la mecánica multiplicación, que permite a los jugadores buscar sus propias soluciones en un mundo definido por un conjunto de reglas unificadas. El equipo al completo ha trabajado para conseguir este objetivo, que cada jugador encuentre su propio camino para disfrutarlo.