'The Legend of Zelda: Link's Awakening' resucita en Switch

El primer juego de la serie The Legend of Zelda en un sistema portátil, The Legend of Zelda: Link's Awakening para Game Boy, se actualizará para debutar en Nintendo Switch. Así lo ha confirmado la compañía japonesa en un nuevo Nintendo Direct repleto de novedades. Aunque ha trascendido poca información sobre el juego, en esta versión acompañaremos una vez más a Link a la Isla Koholint Island.

Se trata de una experiencia que pretende conservar la esencia 2D del original, pero presentará gráficos renovados para cumplir con los estándares modernos y añadir algunos detalles que saquen provecho del hardware más reciente.

Han pasado más de 25 años desde el lanzamiento para Game Boy de una de las entregas más queridas de la serie y el juego regresa totalmente renovado. The Legend of Zelda: Links Awakening estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch a lo largo de este año.