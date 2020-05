El lado más solidario de los padres de League of Legends

Otras compañías como Ubisoft también apuestan por ayudar en causas solidarias. Hace unos días, la compañía gala anunció que la Rainbow Six European Open Clash, una competición híbrida online de su famoso shooter táctico en la que se enfrentarán 16 equipos europeos, tanto profesionales como amateur, se va a repartir una bolsa de premios de 50.000 euros que serán donados de forma íntegra a causas benéficas.

“Tener un impacto positivo es, y siempre ha sido, parte de nuestro ADN. Mientras trabajamos duro por lanzar nuestros nuevos juegos en 2020 , también nos aseguramos de mantener informada a la comunidad sobre nuestro progreso en nuestros pilares: Educación, Oportunidades y Ciudadanía”, destaca Jeffrey Burrell, Head of Corporate Social Responsibility.

Por otro lado, Riot no se ha enfocado solo en los jugadores con este programa. El pasado verano llevó a cabo el Summer Immersion Program, con la colaboración de Girls Who Code, en el que 17 estudiantes pudieron aprender lenguajes de programación, conocer más a fondo el trabajo del equipo de esports y mucho más junto a varios Rioters.

El 2019 fue un año especial para Riot Games gracias a la celebración del décimo aniversario de League of Legend s. Aprovechando ese evento, la desarrolladora mostró al mundo los proyectos en los que estaba trabajando, entro los que se encontraba el Fondo de Impacto Social.

14 años desde su nacimiento y 11 dominando la partida online

La empresa Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar los juegos más centrados en los jugadores del mundo. En 2009 lanzaron su primer juego reconocido mundialmente, League of Legends. Se ha convertido en el juego para PC más jugado en el mundo y en un factor clave del crecimiento explosivo de los esports. Con la llegada de la segunda década de LoL, Riot sigue haciendo evolucionar el juego, al mismo tiempo que ofrece nuevas experiencias a los jugadores, como Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift y otros muchos títulos en desarrollo. Mientras tanto, explora el mundo de Runaterra con la ayuda de contenido multimedia en forma de música, cómics, proyectos para televisión y mucho más. Fundada por Brandon Beck y Marc Merrill, Riot tiene su oficina central en Los Ángeles, California. Cuenta con más de 2500 empleados en más de 20 oficinas por todo el mundo.