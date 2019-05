'Metal Gear Survive' y 'The Banner Saga', entre las novedades Xbox Games Pass

Microsoft ha anunciado los próximos juegos destinados a engrosar el listado de títulos a los que da acceso Xbox Game Pass. La lista de entradas para finales de mayo la abren Metal Gear Survive y The Banner Saga, ya disponibles para descargar. Muy pronto se unirán seis más: Void Bastards, Dead by Daylight, Outer Wilds, The Banner Saga 2, Full Metal Furies y Superhot. A continuación, puedes echar un vistazo al calendario con las nuevas entradas al servicio.

23 de mayo

Metal Gear Survive

The Banner Saga

29 de mayo

Void Bastards

30 de mayo

Dead by Daylight

Outer Wilds

06 de junio

Full Metal Furies

The Banner Saga 2

Superhot

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción que ofrece acceso a más de 170 títulos de Xbox One y retrocompatibles de Xbox 360. Hay que apuntar que Game Pass y Live Gold son dos servicios independientes, es decir, se puede tener Game Pass sin Gold, aunque este último es necesario para acceder a las funciones online como los modos multijugador. Con la suscripción, los juegos se descargan en la consola sin límites, eso sí, la disposición depende de la suscripción y una vez se cancele, los títulos se eliminarán automáticamente del disco duro de la consola.