'Metal Slug', el clásico de SNK, llegará a consolas este año con un nuevo episodio

Es tiempo de mirar hacia el futuro: nuevas consolas, juegos, toda una tecnología por descubrir, y ahora también, un nuevo Metal Slug en el horizonte, ya que SNK anuncia la llegada de un capítulo de estreno para enorme satisfacción de los jugadores de vieja escuela. Lo peor, todavía no sabemos nada sobre el juego. Tan sólo ha trascendido que se trata de un clásico título de disparos de desplazamiento horizontal (shooter run and gun) cuya fecha de lanzamiento se indica a finales de 2020.

Por el momento no sabemos si el estilo gráfico se corresponderá a una modificación del original bajo un nuevo motor, como hemos podido ver en Mega Man 11 o bien se adaptará el anterior engine para las plataformas de destino, que todavía no se han revelado. Este pequeño detalle puede indicar que la división coreana de la compañía, también, pretende publicar el juego en consolas de próxima generación. Es decir, hay muchas posibilidades de que el título llegue a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch.

En paralelo, pero sin mezclarlo, la casa de juegos fundada por el ex boxeador japonés, Eikichi Kawasaki, también ha notificado la llegada de un nuevo título para el mercado móvil. Un juego de desplazamiento horizontal donde se jugará con cartas coleccionables. Se comercializará bajo formato gratuito para dispositivos iOS y Android y contará con microtransacciones.

Según las palabras del CEO de SNK Interactive, Jeon Se-hwan, el juego para consolas tiene como objetivo un público más joven y que probablemente no conozca la serie; en cambio, el producto para móviles quiere fijar la atención en el jugador con más experiencia en los juegos de la compañía.

A todo lo anterior hay que sumar además un tercer proyecto en desarrollo, también para dispositivos portátiles. De este último, tan sólo ha trascendido que está siendo desarrollado por Timi Studio y que será publicado por Tencent.

De momento nos conformamos con el anuncio, pero esperemos que no se tarde demasiado en publicar los primeros materiales de los juegos.