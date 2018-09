Microsoft anuncia los juegos Xbox Live Gold de septiembre

Este próximo mes llegan al programa Xbox Live Gold cuatro títulos para Xbox One y Xbox 360 llenos de estrategia, acción y un toque clásico: Prison Arquitect, Livelock, LEGO Star Wars III: Las guerras clon y SEGA Vintage Collection: Monster World. Los dos primeros son para Xbox One y el resto a modo de compatibles también con Xbox 360.

El primero de los juegos para Xbox One, Prison Aquitect, ofrece la posibilidad de diseñar y dirigir prisiones con una larga lista de elementos controlables. Es un juego de estrategia y gestión de recursos con una ambientación original que podrás descargar con Xbox Live Gold durante todo el mes.

Livelock, por su parte, nos invita a una experiencia muy intensa en la que debemos trabajar en equipo para acabar con la guerra entre las máquinas. Con vista cenital, el formato recuerda a clásicos de hace décadas, pero aprovecha la velocidad de las consolas actuales para no darnos un segundo de respiro. Estará disponible para los suscriptores de Xbox Live Gold desde el 16 de este mes al 15 de octubre.

LEGO Star Wars III: Las guerras clon en su versión para Xbox 360 es uno de los juegos clásicos que vuelven con Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. Se trata de una aventura en la que caballeros Jedi y Sith se enfrentan por el control de la galaxia, mientras la pantalla se llena de pequeñas piezas. Estará disponible hasta el 15 de este mes en Xbox One y Xbox 360.

Cierra la promoción todo un clásico, SEGA Vintage Collection: Monster World, que nos lleva de vuelta a los tiempos de los ocho bits. Tres títulos de la compañía con toda la jugabilidad del pasado, tanto en Xbox One como Xbox 360. Este pack incluye Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World y, por primera vez fuera de Japón, Monster World IV. Lo podrás descargar desde el 16 hasta el 30 de este mes.