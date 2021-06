Microsoft confirma que Xbox One podrá ejecutar juegos de Xbox Series X|S a través de la nube

Tenemos buenas noticias para aquellos que poseen una Xbox One y quieren disfrutar de los juegos que se lanzan para el hardware de Xbox Series X|S. Desde las oficinas de Microsoft, confirman que las consolas de la generación anterior de la Casa de Redmond podrán reproducir títulos con destino a Xbox Series a través del servicio de transmisión en la nube Xbox Cloud Gaming (xCloud).

De acuerdo con Will Tuttle, editor jefe de Xbox Wire, la empresa tiene cerrados planes para anticipar alguna muestra de la nueva generación de juegos en Xbox One mediante xCloud, de manera que los usuarios que no hayan tenido la oportunidad de adquirir el hardware más actual podrán acceder a determinados títulos de la empresa. "Esperamos compartir más detalles con los usuarios de Xbox One sobre cómo vamos a llevar muchos de estos juegos de próxima generación, como Microsoft Flight Simulator, a la consola a través del servicio Xbox Cloud Gaming, al igual que hacemos con dispositivos móviles, tabletas y navegadores", asegura Tuttle.

Microsoft ha descrito xCloud como una forma para que los jugadores "también prueben los juegos antes de descargarlos", pero parece que la compañía tiene planes más ambiciosos para el servicio. Microsoft Flight Simulator, mencionado en las declaraciones, por ejemplo, se había anunciado originalmente para Xbox One, sin embargo, desde finales del año pasado, las referencias al lanzamiento del título para la consola se retiraron, hasta ahora, que se confirma que llegará a la consola a través de streaming.

Con xCloud, Microsoft podría llevar futuros lanzamientos como Forza Horizon 5, STALKER 2: Heart of Chernobyl o el esperado Starfield a mucho más público, además de extender la vida comercial de Xbox One, con ocho años ya a sus espaldas.

Con Microsoft asegurando recientemente que se encuentran trabajando en las etapas finales de actualización de servidores para que ejecuten hardware de Xbox Series X, es posible que los jugadores de Xbox One alcancen la próxima generación en sus actuales consolas. No obstante, a pesar del anuncio, todavía no se conoce cuándo xCloud estará disponible oficialmente en Xbox One.