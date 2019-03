Microsoft anuncia los Games With Gold de marzo

Este mes de marzo los suscriptores del servicio Xbox Live, no tienen excusa para aburrirse, porque Microsoft ha confirmado los juegos del programa Games with Gold que podrán descargarse gratis. No pierdas detalle, son éstos.

En Xbox One podremos salvar el mundo con Adventure Time: Pirates of the Enchiridion o participar en batallas vegetales con Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Tanto en Xbox 360 como en Xbox One, a través de la retrocompatibilidad, el escuadrón Delta Squad se enfrentará contra los separatistas en el clásico Star Wars: Republic Commando, y luego podremos aprender a manejar la devastadora katana de Raiden en Metal Gear Rising: Revengeance.

La oferta en Xbox One abre con Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, un título que nos invita a viajar a alta mar con Finn, Jake, Marceline y BMO para descubrir por qué la Tierra de Ooo está bajo el agua.

El formato de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 nos llevará a una batalla total contra el ejército del Dr. Zomboss, donde podemos alistarnos en cualquiera de los bandos en el modo multijugador de 24 usuarios, el cooperativo de cuatro jugadores o hacer justicia de manera independiente.

El caos ha estallado en la galaxia y es tu deber combatirlo en Star Wars Republic Commando. Establecido durante los eventos de las Guerras Clon, este videojuego recoge La fuerza y te llama a adoptar el papel de líder de un escuadrón de élite. Necesitarás infiltrarte, dominar y aniquilar a tu enemigo. Tú eres el líder; ellos son tu arma.

La promoción se cierra con Metal Gear Rising: Revengeance. Centrándose en la acción y la narración, este spin-off de la conocida franquicia nos llama a jugar como el ciberninja Raiden, un niño soldado transformado en mitad hombre, mitad máquina. Tienes fechas y juegos resumidos a continuación.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion: Disponible del 1 al 31 de marzo en Xbox One.

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Disponible del 16 de marzo al 15 de abril en Xbox One.

Star Wars Republic Commando: Disponible del 1 al 15 de marzo en Xbox One y Xbox 360.

Metal Gear Rising: Revengeance: Disponible del 16 al 31 de marzo en Xbox One y Xbox 360.